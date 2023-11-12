مسقط: يسر دائرة الخدمات المصرفية للشركات في بنك ظفار، البنك الرائد في القطاع المصرفي، تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة المصممة لتعزيز تجربة الزبائن ودعم نمو الأعمال.

لقد أظهر بنك ظفار التزامه الدائم بتوفير حلول متخصصة وشخصية لمجموعة متنوعة من الزبائن مما يجعله الشريك المالي المفضل، كما يمنح البنك المرونة والابتكار من خلال فهمه العميق لاحتياجات الزبائن في سلطنة عمان.

تماشياً مع أهداف دائرة الخدمات المصرفية للشركات، يقدم البنك مجموعة من المميزات بما في ذلك:

حلول رقمية متطورة: لتسهيل العمليات، أطلق بنك ظفار مجموعة من الحلول الرقمية، منها على سبيل المثال، تم تصميم خدمة الإيداع عن بعد للشيكات (RCCD) لتسهيل معالجة الشيكات بالجملة عن بعد، مما يعزز الكفاءة والمرونة والأمان والتكلفة الفعالة للعمليات التجارية. إضافةً إلى التخزين الإلكتروني للشيكات المؤجلة، يمكن للزبائن إيداع الصكوك بين البنوك وداخل البنك والاستفادة من تقارير مخصصة للتسوية الإلكترونية.

علاوةً على تصميم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت سهلة الاستخدام للزبائن لإجراء عدة معاملات مثل: خدمة التعامل المباشر بين البنوك في سلطنة عمان وخارجها، إضافةً إلى رسائل الائتمان، وبيانات التحصيل، وغيرها. تبسط هذه الحلول الرقمية المتطورة امكانية الوصول إلى الخدمات المالية وتمكن الزبائن من تسخير أدوات فعالة لإدارة مواردهم المالية.

مواقع استراتيجية لفروع بنك ظفار للشركات: افتتح بنك ظفار ثلاثة فروع للشركات في مواقع جغرافية رئيسية وهي: مسقط وصلالة وصحار. لقد تم وضع هذه الفروع بشكل استراتيجي لتوفير خدمات ودعم متخصصين لزبائن الشركات. واستجابةً للاحتياجات المتزايدة للشركات، قام بنك ظفار أيضًا بتوسيع شبكة فروعه، حيث زاد عددهم من 61 فرعًا إلى أكثر من 100 فرعًا في عام واحد فقط. تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية سهولة وصول الزبائن إلى الفروع، وتضمن راحتهم لإجراء مختلف معاملاتهم المصرفية.

وقد أكدت الفاضلة/ ماجدة عيسى البلوشي، مساعد المدير العام - للخدمات المصرفية للشركات الكبرى وفروع الشركات في بنك ظفار، على استثمارات دائرة الخدمات المصرفية للشركات نحو تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بقولها: "نقيس النجاح بإنجازات زبائننا ونحن ملتزمون بتمكين طموحاتهم من خلال توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتعزيز نمو أعمالهم. كما نتعهد بالعمل من أجل متطلباتهم واحتياجاتهم الفريدة، ونعمل كفريق واحد جنبًا إلى جنب مع زبائننا لدعمهم في نمو أعمالهم، حيث أن هدفنا هو تمكينهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة."

تمويل المشاريع: لدى بنك ظفار فريق متمرس، يتمتع بخبرة كبيرة في إيجاد حلول تمويلية تتناسب مع الظروف الفريدة لكل زبون، وخاصةً في مجال التمويل لمؤسسي المشاريع بفضل خبرته الواسعة في إنشاء ومشاركة وتنفيذ عمليات تمويل المشاريع والتمويل المخطط في قطاعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك توفير خدمات القروض طويلة الأجل، وقروض رأس المال العامل، وخطابات الاعتماد/ الضمان، وخصم الفواتير، والذي يوضح نهج بنك ظفار الشامل في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل.

يفخر بنك ظفار بسرعة اجراء معاملاته وفقًا لمقولة "الوقت من ذهب"، حيث يتباهى البنك بسلسلة من معاملات التمويل المشاريع والتمويل المهيكل المعروفة جيدًا في مجالها، وبصيرة البنوك والتنظيم، وهيكلة المنتجات، والخبرة الاستشارية وإدارة المخاطر.

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لمزيد من المعلومات حول الخدمات المصرفية للشركات في بنك ظفار والخدمات التي يوفرها، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للبنك: https://www.bankdhofar.com/corporate