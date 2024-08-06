المعرض يُقام تحت عنوان "لوب بلا حدود" من 15 – 19 سبتمبر 2024 في منتجع وفلل السعديات روتانا في أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا في منطقة الظفرة

الحدث يزود منشآت السياحة والضيافة الفاخرة بمنصّة حصرية للتواصل المباشر مع أبرز وكلاء السفر ومنظمي برامج العطلات من أوروبا الوسطى والشرقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و"ميرال"، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، معرض السياحة الفاخرة "لوب أوروبا الوسطى والشرقية" للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويقام المعرض من 15-19 سبتمبر 2024 في منتجع وفلل السعديات روتانا في أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا في منطقة الظفرة. سعياً إلى تزويد منشآت السياحة والضيافة الفاخرة بمنصة حصرية لتسليط الضوء على منتجاتها والتواصل المباشر مع قائمة كبيرة من أبرز المشترين ووكلاء السفر ومنظمي برامج العطلات من أوروبا الوسطى والشرقية.

وتحظى كلّ جهة مشاركة بإمكانية إجراء 62 لقاءً تبلغ مدّة كل منها 15 دقيقة على مدار أيام المعرض الخمسة، فضلاً عن عديد من الفرص الأخرى للتواصل مع أكثر من 100 جهة من أفضل وكلاء السفر والسياحة والجولات الخارجية من 16 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وقال عبد الله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نُرحب بهذا المعرض الدولي للسياحة الفاخرة للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة عالمية تُلبي تطلعات الباحثين عن التجارب والجولات والعروض الراقية. ويدعم المعرض أهدافنا الطموحة الرامية إلى وضع أبوظبي في صدارة "قائمة أمنيات" المسافرين من مختلف أنحاء العالم، ويمنحنا أيضاً جسوراً للحوار والتبادل المعرفي لدراسة آفاق التعاون المشترك لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة، وتعزيز علاقاتنا في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية ".

من جانبها، قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في "ميرال": "يسرّنا استضافة معرض "لوب بلا حدود" في أبوظبي، وبالتحديد في جزيرة السعديات، منارة الثقافة والفنون والفخامة والإبداع. وتجسد السعديات بشواطئها الطبيعية الخلابة ومنتجعاتها الفاخرة ومنشآت منطقتها الثقافية أعلى معايير الرفاهية والتميز في قطاع الضيافة. وتُوفر الجزيرة أجواء مثالية لتنظيم المعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وإثراء فعالياته، وضمان استمتاع المشاركين فيه بتجربة لا تُنسى تجمع بسلاسة بين الفخامة والغنى الثقافي. ونثق بالنتائج الإيجابية لاحتضان هذا الحدث الذي يُسهم في تعزيز مكانة جزيرة السعديات مقصداً مفضلاً للنُخبة من المسافرين من حول العالم".

فيما صرحت أستريد أوبرهامر، مؤسّسة معرض "لوب" ورئيسته التنفيذية: "يشرّفنا التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتنظيم النسخة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من معرض السياحة الفاخرة "لوب بلا حدود"، ونثق بدعم الدائرة لنجاح الحدث المرتقب في أبوظبي بجمالها الطبيعي ومعالمها الفريدة. وقد شاركت جهات عديدة من قطاع السياحة والضيافة في الإمارة في معارضنا السابقة على مدار السنوات الماضية. وتُشكل العاصمة الإماراتية منصة رائعة لتدشين معرضنا في المنطقة بالاعتماد على دعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و"ميرال" المستمرّ. ونتطلع قُدماً إلى تقديم هذه التجربة الاستثنائية لوفود شبكتنا الواسعة من أسواق أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلّة".

وبالتزامن مع استضافة أبوظبي لمعرض لوب بلا حدود، تشهد الإمارة نمواً مطرداً في عدد زوارها من أوروبا الوسطى والشرقية، حيث حققت منشآتها الفندقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 زيادةً كبيرةً في عدد نزلائها من بلغاريا (86%) ورومانيا (47%) وبولندا (42%) وجمهورية التشيك (31%)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023.

وتمضي أبوظبي في تكريس مكانتها وجهة رائدة تُرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لاكتشافها على طريقتهم، والاستمتاع بعروضها التي تجمع بين الثقافة والتراث والفنون والترفيه والفعاليات المُلهمة.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

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