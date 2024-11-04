أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي "منصة إدارة فعاليات أجندة أبوظبي"، التي تشكّل مصدراً موحّداً ومتكاملاً يزوّد الشركاء بمعلومات موثوقة ودقيقة عن جميع الفعاليات المُقامة في الإمارة.

وتدعم المنصة قدرة منظمي الفعاليات والموردين والجهات المعنية على استشراف مستقبل القطاع، واتخاذ قرارات تستند إلى رؤى واضحة، واستكشاف فرص الشراكات المناسبة لهم بالاعتماد على ما توفره من بيانات شاملة ضمن منظومة تتميز بالمرونة وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة. علاوة على ذلك، تتيح المنصة المجال أمام الشركاء لتقديم آرائهم وأفكارهم إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ما يضمن تبني أرقى مستويات الجودة والتميز وفق أحدث المعايير العالمية لتنظيم الفعاليات.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يعكس إطلاق "منصة إدارة فعاليات أجندة أبوظبي" التزامنا بالمضي قدماً في التعاون مع شركائنا للارتقاء بعروضنا وتجاربنا الثقافية والسياحية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركاء من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على معلومات دقيقة، والتخطيط بكفاءة لمشاريعهم وأعمالهم عبر توفير مصدر شامل وموحد يجمع كافة البيانات الخاصة بالفعاليات. وتضمن المنصة المتطورة الجديدة تبسيط وتسهيل الإجراءات وتوضيحها، وتعزيز عروضنا وجدول فعالياتنا المتنوعة وتجارب زوّارنا".

وتعتبر أجندة فعاليات أبوظبي ركيزة أساسية لاستقطاب السياحة الداخلية والعالمية إلى الإمارة. واستضافت أبوظبي خلال العام الماضي ما يزيد على 150 حدثاً متنوعاً في مجالات الثقافة والترفيه والموسيقى والرياضة، والتي شكلت إضافة نوعية أثرت تجارب وعروض الإمارة، مرسخة مكانتها وجهة مفضلة تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتواصل أبوظبي توفير أفضل التجارب الترفيهية والرياضية والثقافية وأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ودعم فرص الاستثمار والأعمال في قطاع السياحة والضيافة. وتمنح المنصة الشركاء فرصة التعرف على هذه الفرص، والحصول على رؤية واضحة لواقع ومستقبل القطاع، وتساعدهم على التخطيط الناجح لفعالياتهم المقبلة.

- انتهى -

#بياناتحكومية