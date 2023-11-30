الملتقى السنوي يوفر منصة للتواصل بين الكوادر المواطنة العاملة في قطاع السياحة والضيافة، والاحتفاء بها مسلطاً الضوء على قصص نجاحها المُلهمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الملتقى الأول لسفراء الضيافة الإماراتي الذي يوفر منصة سنوية جديدة تجمع تحت مظلتها الكوادر المواطنة العاملة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة، للحوار والتواصل حول سبل تعزيز حضورها في هذا القطاع.

حضر فعاليات الملتقى عدد من مدراء الدائرة وشارك أكثر م من 80 من الكوادر الإماراتية العاملة في قطاع السياحة والضيافة من موظفي القطاع الفندقي وطلاب برنامج خبرتي والمرشدين السياحيين.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الكوادر الإماراتية في هذا القطاع، ودورها المحوري في تقديم تجارب أصيلة للزوار. وتضمن الحدث برنامجاً من الحوارات مع خبراء السياحة وورش العمل لتسهيل تبادل الأفكار والرؤى حول واقع ومستقبل صناعة السياحة المتنامية في الإمارة، والتحديات الراهنة، والحلول المبتكرة لتخطيها.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نلتزم بتمكين الكوادر المواطنة، وتزويدها بالبرامج والموارد اللازمة لصقل مهاراتها ودعم قدرتها على تصميم وتقديم تجارب أصيلة تُلبي تطلعات الجميع، بما يتماشى مع رسالتنا الرامية إلى التطوير المستمر للمشهد السياحي في أبوظبي. ويمنحنا ملتقى سفراء الضيافة الإماراتي فرصة مثالية للتعرف عن قرب إلى آراء المواهب المواطنة، التي نعتبرها ركيزة أساسية للنمو المستدام".

ويدعم الملتقى أهداف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الساعية إلى تطوير قطاع سياحي متنوع وشامل وديناميكي، وتقديم أفضل خدمات الضيافة التي تعكس ثراء تراث وثقافة الإمارة.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

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