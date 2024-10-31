أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: جددت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي شراكتها مع "ويب بيدز"، المزود العالمي لحلول توزيع خدمات الإقامة والضيافة والمنتجات لقطاع السياحة، تعزيزاً لمكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية عبر توسيع نطاق تعاونهما إلى ما يزيد على 30 سوقاً، بهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 25% في عدد نزلاء الفنادق خلال 2024-2025. وتغطي الاتفاقية العاصمة وتمتد إلى منطقة العين، ما يعكس حجم التنوع الكبير في التجارب الاستثنائية في أنحاء الإمارة.

وركزت الاتفاقية خلال العام 2023 على 21 سوقاً، مسجلةً نجاحاً استثنائياً تجاوز الأهداف المُحددة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الخاصة بعدد نزلاء الفنادق 149%، وذلك نتيجة الحملات التسويقية المشتركة التي رفعت مستوى الوعي بالعروض المُلهمة في أبوظبي، ووضعتها محط أنظار الزوار.

ويمتد التعاون في العام المقبل إلى مزيد من الأسواق، تشمل بالنسبة للعاصمة كلاً من دولة الإمارات، والهند، والصين، وتايلاند، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، وتركيا، وباكستان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وكندا، والبحرين، والأردن، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وإسبانيا، وإيطاليا، وأستراليا. أما بالنسبة لمدينة العين، فتضم قائمة الأسواق المستهدفة الجزائر، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وكندا، والصين، ومصر، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وأسواق أخرى.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نتطلع إلى الآفاق الواعدة للتعاون المستمر مع "ويب بيدز"، الذي يتيح المجال أمامنا لاستعراض التنوع الكبير لخيارات الضيافة والفنادق والمنتجعات المذهلة في أنحاء أبوظبي عبر هذه المنصة العالمية المرموقة. ونعمل على توظيف خبراتنا ومواردنا لدفع عجلة الابتكار وتمكين شركائنا، مع التزامنا بتوفير تجارب استثنائية لزوارنا".

ويُمهد تجديد هذه الشراكة الطريق لإطلاق مبادرات ترويجية وحملات تسويقية مشتركة وبناء جسور للتواصل المباشر مع الجهات العاملة في قطاع السياحة في الأسواق المستهدفة، تسليطاً للضوء على معالم العاصمة النابضة بالحياة، ومنطقة العين بواحاتها ومواقعها المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومنطقة الظفرة بمناظرها الطبيعية الخلابة؛ وترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة مفضلة تُلبي تطلعات الجميع.

يذكر أن الاستراتيجية السياحية 2030 تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة إلى 39.3 مليوناً سنوياً بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، عبر تعزيز البنية التحتية السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار بشكل عام، وتوسيع نطاق الحملات التسويقية والترويجية إلى أسواق جديدة، وتطوير تجارب فريدة لا تُنسى، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، واستثمار الشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتمضي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال تجديد تعاونها مع "ويب بيدز" في دعم المنظومة السياحية في الإمارة، والمحافظة على زخم نموها المستدام.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

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