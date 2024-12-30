أبوظبي: أعلنت "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق "بازار مكتبة الباهية"، الذي يستضيف أكثر من 40 أسرة منتجة من منطقة الباهية والمناطق المجاورة لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم ، وذلك في حديقة الباهية بأبوظبي خلال الفترة من 27 ديسمبر 2024 وحتى 5 يناير 2025. وتسعى هذه المبادرة إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة والتعريف بمنتجاتها وإمكاناتها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.

ويمثل "بازار مكتبة الباهية" منصة اجتماعية بتقديم فرص اقتصادية للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، مع جدول حافل الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك فعاليات الأطفال وورش عمل البستنة والزراعة المنزلية التي تشجع على الاستدامة، إلى جانب أنشطة سرد القصص والرياضة والحرف اليدوية التقليدية، والعديد من أكشاك الطعام. ويمثل الحدث امتداداً لنجاح "بازار مكتبة" تم تنظيمه في مكتبة المرفأ سابقاً، وقوبل بإشادة واسعة من قبل الأسر المنتجة والمجتمع المحلي، ما شجع إدارة المكتبات على توسيع نطاق هذه المبادرة لتعزيز دور المكتبات كمراكز مجتمعية حيوية.

وانطلاقاً من التزامها بدعم الطاقات والإبداعات الإماراتية، حرصت "مكتبة" على تزويد الأسر المشاركة بفرص التعلم والتطوير بما يساهم في تنمية مشاريعهم التجارية. كما يهدف البازار إلى تعزيز التواصل ضمن فئات المجتمع المحلي من خلال احتضان فعاليات فنية وعائلية متنوعة ترسخ القيم الاجتماعية الأصيلة.

يشارك في "بازار مكتبة الباهية" عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، ويفتح البازار أبوابه يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 10 مساءً.

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