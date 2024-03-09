أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف إمارة أبوظبي نسخة هذا العام من بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل. وقد فازت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بعطاء استضافة البطولة التي ستقام لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مباريات البطولة الثلاث يوم 8 أبريل في تمام الساعة 9 مساءً (بتوقيت الإمارات) بمنافسة قوية بين نادي الاتحاد ونادي الوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة بين نادي الهلال ونادي النصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت الإمارات)، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من المباراتين بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

وستشهد المباريات تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالمية من أبرزهم، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري وعبد الرزاق حمد الله والذين سيسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة.

منذ انطلاقها لأول مرة عام 2013 استطاعت البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترسيخ حضورها كتجمع سنوي لنخبة أندية كرة القدم السعودية. وفي بداية الأمر، انطلقت البطولة عبر نظام مواجهة بطل الدوري ضد بطل الكأس إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023 لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

وتمثل استضافة النسخة الحادية عشرة من كأس السوبر السعودي خطوة مهمة أخرى في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات والمسابقات الرياضية المرموقة، كما تواصل الإمارة استضافة أحداث متميزة على غرار نزالات "يو إف سي" ومباريات تجمع أبرز فرق الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة (NBA) وسباقات الفورمولا 1، لتستمر في جذب المشجعين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات المقامة على مدار العام.

ويصاحب هذا الحدث أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة على امتداد أنحاء الإمارة بالتزامن مع احتفالات العيد الفطر السعيد، مما يتيح للزوار من شتى أنحاء الشرق الأوسط والخليج العربي مشاهدة أفضل مواهب كرة القدم الاقليمية في أبوظبي.

نبذة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

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