وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرتي تفاهم مع "كورال توريستيك"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في القطاع السياحي، وشركة "فيتورز" الرائدة في مجال تنظيم الرحلات السياحية، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العالمي الذي تتواصل أعماله في لندن لغاية 7 نوفمبر الجاري.

وأبرمت مذكرتا التفاهم بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان؛ وسابين جوردان جلاب، المدير التنفيذي لشركة "فيتورز"؛ وكوراي كافدير، الرئيس التنفيذي للعمليات – وسط أوروبا في شركة "كورال توريستيك". وتعكس المذكرتان حرص الدائرة على توطيد أواصر تعاونها مع المؤسسات الرائدة في القطاع السياحي، وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع شركات السفر والسياحة العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات في مجالات الحجوزات الفندقية والترويج للوجهات السياحية، بما يعزز مكانة إمارة عجمان على خارطة السياحة والضيافة عالمياً.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي: "يسرنا في دائرة التنمية السياحية في عجمان التعاون مع شركتي "كورال توريستيك" و"فيتورز" في إطار حرصنا على توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز الشركات العاملة في القطاع السياحي، وترسيخ مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة عالمياً. وننظر بثقة حيال دور هاتين الاتفاقيتين في تطوير مسارات التواصل والتعاون وتبادل

الخبرات، وتعزيز قدراتنا على توفير تجارب سياحية استثنائية للزوار والمقيمين على حدّ سواء، ودفع مسيرة التنمية السياحية في إمارة عجمان نحو آفاق جديدة".

وتشمل بنود الاتفاقيتين التعاون في صياغة خطط واستراتيجيات ترويجية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والرؤى في هذا المجال، إضافة الى استكشاف التقنيات والمنهجيات الجديدة التي من شأنها تحسين الخبرات السياحية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال السياحة والضيافة دعماً لمستهدفات الدائرة.

كما يغطي نطاق المذكرتين حضور الندوات والمعارض والورش التي تعنى بالقطاع السياحي والمشاركة فيها، وبحث أهم التطورات والاتجاهات في هذا المجال، لدعم الجهود الرامية الى تعزيز السياحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتقديم تجارب سياحية فريدة للزوار المحليين والدوليين، بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارة وأهداف دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتحرص دائرة التنمية السياحية في عجمان على دعم قطاع السياحة في الإمارة وتعزيز التنمية السياحية من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بالتجارب السياحية، وإبراز الدور الريادي للدائرة في تطوير القطاع وترسيخ مكانة إمارة عجمان في المشهد السياحي العالمي.

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