أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن نجاح مذكرة تفاهم استراتيجية واعدة مع مجموعة مستشفيات ثومبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السياحة العلاجية في الإمارة. وقد وقعت المذكرة في مايو الماضي بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين الجهتين ودعم السياحة العلاجية في عجمان وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وشمل هذا التعاون مشاركة الدائرة في مؤتمرات ومعارض محلية ودولية بهدف تعزيز السياحة العلاجية في الإمارة، كما أظهر النجاح من خلال دعوة أطباء مرموقين من الهند إلى الإمارة وذلك على هامش الجولة الترويجية التي انتهت مؤخرًا في الهند. هذا التعاون المثمر أسفر عن استقبال أول مجموعة من المرضى من نيجيري، حيث قدمت دائرة التنمية السياحية دعمًا شاملاً فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإصدار التأشيرات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية.

وبالتعاون الوثيق والتنسيق من الدائرة، قامت مجموعة مستشفيات ثومبي بتقديم عروض خاصة لموظفي وزوار المنشآت الفندقية في إمارة عجمان اعتباراً من 3 أكتوبر ولمدة عام كامل. هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود مستمرة لتعزيز السياحة العلاجية في عجمان وتقديم تجارب علاجية مميزة وتوفير الرعاية الصحية الأمثل للمجتمع المحلي والزوار على حد سواء.

وفي تعليق على هذا التعاون الناجح، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "إن إمارة عجمان نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة علاجية متميزة وفريدة، ونحن ملتزمون بتعزيز هذا القطاع الحيوي. شراكتنا مع مجموعة مستشفيات ثومبي تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز السياحة العلاجية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها في هذا المجال."

من جانبه، أضاف الدكتور محي الدين ثومبي، مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات ثومبي: "يشرفنا التعاون مع سياحة عجمان هذا العام، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات علاجية متميزة ومبتكرة. هذا التعاون يعكس التزامنا بالتنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ويساهم في جعلها محطة متميزة على الخريطة العالمية للسياحة العلاجية."

وأكد السيد سلطان علي النعيمي، مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحة في عجمان: "إن هذا التعاون مع مجموعة مستشفيات ثومبي يمثل نقطة تحول هامة في تعزيز السياحة العلاجية في عجمان، نحن ملتزمون بدعم شركاءنا الاستراتيجيين وتسخير الفرص المتاحة لتطوير السياحة العلاجية في الإمارة، بهدف تحسين تجربة المقيمين والزوار لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال السياحة العلاجية في عجمان بما يتوافق مع رؤية الدائرة."

وتجدر الإشارة إلى أن عجمان شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجال السياحة العلاجية خلال السنوات الأخيرة، وتسعى دائرة التنمية السياحية في الإمارة بشكل متواصل لتعزيز هذا القطاع الحيوي. بفضل افتتاح منتجع زويا الصحي والشراكات مع مؤسسات صحية مرموقة مثل مجموعة مستشفيات ثومبي، تتطور عجمان كوجهة سياحية علاجية متميزة تقدم تجارب صحية متكاملة تشمل جميع الخدمات الصحية والبرامج العلاجية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/