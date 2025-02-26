في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز سياسات الجودة ونظم التميز التي تتبناها حكومة عجمان، أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحد بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية والسيدة فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات للتوحد. ويأتي هذا التعاون بهدف توحيد جهود الطرفين نحو دعم التنسيق والتكامل، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تحقيق الصالح العام للإمارة، بما يسهم في تطوير المبادرات المجتمعية وتعزيز الاستدامة في القطاع السياحي.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة كافة شرائح المتعاملين، وذلك بالإستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية التراكمية، بما يعزز مستوى الخدمة المقدمة من الطرفين ويقوي أواصر التعاون والشراكة بينهما.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يأتي توقيع هذه المذكرة مع جمعية الإمارات للتوحد انطلاقاً من التزامنا ببناء بيئة سياحية شاملة ومستدامة تتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من التجارب السياحية في الإمارة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحد، ودمجهم في القطاع السياحي من خلال مبادرات وبرامج نوعية تعزز دورهم ومساهمتهم الفاعلة في المجتمع، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير الفرص الملائمة لجميع الفئات وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة".

وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام للتعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتاحة، بما في ذلك التنسيق في مجال التبادل المعرفي والفعاليات المجتمعية، وتُعد بمثابة وثيقة رسمية تحدد وتشرح نقاط وأوجه التعاون المشترك بينهما، بما يسهم في تحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة القادرة على إدارة الفعاليات والمبادرات بكفاءة وفعالية تضمن تحسين جودة حياة المجتمع في الإمارة.

وبدوره، قالت السيدة فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات للتوحد: "تعكس هذه الاتفاقية رؤيتنا في جمعية الإمارات للتوحد في تعزيز الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحد، وخلق فرص جديدة لهم للاندماج والمشاركة الفعالة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع السياحي. ونتطلع إلى العمل المشترك مع دائرة التنمية السياحية بعجمان لتحقيق أهداف هذه المبادرة، وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد ذوي التوحد وتعزيز حضورهم في المجتمع".

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنفيذ البرامج والفعاليات الداعمة لدمج وتمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحد، بما في ذلك الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية والأنشطة ذات الاهتمام المشترك. كما يتعاونان على توفير الفرص التدريبية الملائمة لهؤلاء الأفراد في قطاع السياحة والمنشآت الفندقية، وتأهيلهم للعمل كمرشدين سياحيين.

إضافة إلى ذلك، يحرص الطرفان على دعم المنتجات الزراعية المنتجة من قبل الأفراد ذوي التوحد، والترويج لها ضمن الفعاليات السياحية، حيث يتبادل الطرفان الاستشارات والخبرات لتطوير بيئة سياحية شمولية وداعمة لذوي التوحد، من خلال توفير التسهيلات والإرشادات التي تعزز تجربتهم في المواقع السياحية.

يلتزم الطرفان أيضاً بالتعاون في تنظيم ورش عمل وفعاليات ثقافية وفنية ورياضية هدفها تعزيز اندماج الأفراد ذوي التوحد، مثل سباق الجري من أجل التوحد، كما يلتزمان بالتنسيق لإضاءة المعالم السياحية باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم هذه الفئة. كما تنص الاتفاقية كذلك على أن يتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في حضور الدورات والورش التدريبية والندوات والمؤتمرات المتعلقة بمجال عملهما المشترك.

وتأتي الاتفاقية في إطار التزام الطرفين بتمكين أصحاب الهمم وتنمية مواهبهم، وبخاصة الأفراد ذوي التوحد، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم ليكونوا مشاركين فاعلين في المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على نشر الوعي بالتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم، ويسهم في تحقيق الترابط المجتمعي بين فئات الشعب كافة.

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