عجمان، الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وقّعت كل من دائرة التنمية السياحية بعجمان وشركة الاتحاد للماء والكهرباء اتفاقية رعاية بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، ورعاية ودعم الفعاليات المجتمعية والسياحية، وتنظيم الأنشطة المختلفة التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

تهدف الاتفاقية إلى إقامة وتنظيم فعاليات رياضية وسياحية ومجتمعية مشتركة تستقطب السياح والمقيمين على حدٍ سواء، بالإضافة إلى الترويج لإمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة. وتنص الاتفاقية على التنسيق بين الطرفين لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل منهما لدعم هذه الفعاليات، فضلاً عن تعزيز التواجد المؤسسي للاتحاد للماء والكهرباء فيها، من خلال الترويج لخدماتها ودعمها للأنشطة التي تستهدف الجمهور المحلي والسياح.

وقع الاتفاقية كلٌّ من سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، وسعادة يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: "يُمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لدعم الفعاليات المتنوعة التي تسعى الدائرة لتنظيمها، والتي ترمي إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية مميزة، إضافةً إلى دورها في تعزيز علاقات التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لدعم تحقيق الأهداف التنموية"، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء سيحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الإمارة، فضلاً عن دور الاتحاد للماء والكهرباء البارز والداعم للفعاليات القادمة والذي سيسهم في تعزيز الحضور المجتمعي والسياحي لهذه الأنشطة، إضافةً إلى الاستفادة منها من حيث الترويج لخدماتها.

من جانبه، أشار سعادة يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، إلى أن التعاون الجديد مع دائرة التنمية السياحية بعجمان لرعاية فعالياتها وأنشطتها يُمثل فرصة للتوسع وتعزيز المشاركة في الفعاليات المجتمعية والرياضية والسياحية. وأضاف: "يحرص الاتحاد دائماً على دعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ونحن نتطلع إلى دعم مختلف الفعاليات التي ستنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال الفترة المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الرعاية تشمل التزام الجانبين بالترويج المشترك للفعاليات، بالإضافة إلى منح الاتحاد للماء والكهرباء دوراً بارزًا في جميع الأنشطة التي ستقام بموجب هذه الاتفاقية، مع الاستفادة من القنوات الترويجية المتاحة لضمان انتشار واسع لهذه الفعاليات على مستوى الدولة.

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