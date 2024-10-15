عجمان، الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، أبرمت دائرة التنمية السياحية بعجمان مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين بما يسهم في دعم التنمية السياحية والمبادرات، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2024، المُنعقد في إمارة دبي بين 14 و18 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجهتين على تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية فيما بينهما، وذلك بما يخدم عمليات تبادل المعرفة والخبرات والدراسات التي تسهم في الارتقاء بمستوى جَودة حياة ورفاهية المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان، عبر الأنشطة السياحية والمجتمعية المتنوعة.

ويشمل نطاق التعاون الأساسي بين الطرفين بموجب هذه المذكرة، مشاركة قائمة من الشركاء الاستراتيجيين والمنشآت الفندقية التي تخدم أهداف "بطاقة تستاهل" بهدف زيادة عدد الشراكات والعروض المقدمة لحاملي البطاقة.

وتعليقاً على المذكرة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي: "يسعدنا التعاون الوثيق مع دائرة التنمية السياحية بعجمان لدعم المبادرات والأنشطة السياحية والمجتمعية، والتي نثق بإنها ستسهم في الارتقاء بالقطاع السياحي إلى مستويات متقدمة تدعم تحقيق تطلعات حكومة عجمان المستقبلية. وتُعد علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية أحد الجوانب الرئيسة التي نوليها الاهتمام في مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وذلك لما تتيحه هذه الشراكات المجتمعية من فرص جديدة لتطوير خدمات عالية الجَودة، ومبادرات مجتمعية، تُسهم في تحقيق رفاهية وجَودة حياة المواطنين والمجتمع".

من جهته، ثمّن سعادة محمود خليل الهاشمي، هذا التعاون قائلاً: "يسعدنا إبرام مذكرة التفاهم الجديدة مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والتي تندرج في إطار تعزيز علاقاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير وتنمية القطاع السياحي في عجمان، ويسهم في تقديم مبادرات وفعاليات شاملة، توفر تجارب سياحية فريدة من نوعها للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، وتعزز الحضور المجتمعي والسياحي لتلك الأنشطة. كما تدعم هذه المذكرة جهودنا في دائرة التنمية السياحية نحو تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية مميزة، وبما يتماشى مع أهداف التوجهات الرشيدة لحكومة عجمان في مختلف المجالات الحيوية".

إلى جانب ذلك، تتضمن بنود المذكرة، العمل المشترك على وضع خطط ترويجية واستغلال كافة القنوات المتاحة للإعلان عن برامج الطرفين، والاستفادة من المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى كل طرف بما يخدم الأهداف المشتركة، فضلاً عن تبادل المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها الطرفان.

ويشمل نطاق المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وورش العمل، والمبادرات الاجتماعية ذات العلاقة بالطرفين، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الخارج، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات ذات الصلة، وتوفير التسهيلات المتاحة لدى كل طرف لدعم تنفيذ برامج وأنشطة الطرف الآخر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين.

وتُشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان ضمن جناح حكومة عجمان في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الحدث التقني الأبرز في المنطقة، حيث تسلط الضوء على أحدث خدماتها الرقمية الجديدة لتطوير ودعم القطاع السياحي في إمارة عجمان.

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