

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، كشفت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن خدمات رقمية جديدة لتطوير ودعم القطاع السياحي في إمارة عجمان، شملت إطلاق الموقع الإلكتروني ونظام الخدمات الرقمية المُحدّث، ومنصة "خطط لرحلتك" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جناح حكومة عجمان المُشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2024" الحدث التقني الأبرز بالمنطقة الذي يُعقد بتاريخ 14 أكتوبر وسيستمر حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار سعي الدائرة إلى تقديم خدمات حكومية استباقية وذكية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدعم زوار الإمارة في التخطيط لرحلاتهم بشكلٍ مرن وملائم لتفضيلاتهم، فضلاً عن تعزيز تجربة الزوار والسياح بدءً من الموقع الإلكتروني ونظام الخدمات الرقمية وصولاً إلى التنوع السياحي الذي تحتضنه الإمارة.

الموقع الالكتروني

ويوفر الموقع الإلكتروني ونظام الخدمات الرقمية الجديد تجربة أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، تتماشى مع أعلى معايير الجودة الحكومية، إذ يُتيح الموقع الالكتروني المحدث مساعد شخصي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين، وإجراءات الخدمة ومتطلباتها ورسومها، بالإضافة الى خدمات الارشاد السياحي كمعلومات عن الامارة والمواقع السياحية والمتاحف والأنشطة السياحية، كما يوفر الموقع الالكتروني الجديد من خلال المساعد الشخصي الذكي اجراء المكالمات المباشرة مع المتعامل عن طريق الصوت أو الفيديو أو مشاركة الشاشة بحيث يتمكن المتعامل من المحادثة ومشاركة الشاشة مع موظفي إسعاد المتعاملين وخدمتهم بما يلائم متطلباتهم في وقت قياسي ومن دون زيارة مقر الدائرة، كما يوفر الموقع للزوار إمكانية الاطلاع على جميع الخدمات الحكومية والمعلومات الخاصة بالسياحة، كالتقارير، والمراسيم، والقرارات، إلى جانب الخدمات الاستباقية والسريعة والبيانات المفتوحة.

منصة "خطط لرحلتك"

أطلقت الدائرة خدمة "خطط لرحلتك" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كلياً، حيث تتيح هذه الخدمة للزوار إعداد خططهم السياحية في عجمان بناءً على تفضيلاتهم الشخصية، سواءً من خلال التحدث مع المساعد الذكي المدعم بالذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، أو ملء نموذج إلكتروني للحصول على خطة مفصلة تشمل المواقع السياحية، والأنشطة والفعاليات، والمطاعم المناسبة لهم.

من جهته، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن معرض "جيتكس جلوبال" 2024، يُمثل حدثاً تقنياً رائداً نسعى إلى المشاركة فيه التزاماً من الدائرة بتعزيز جوانب التحول الرقمي في القطاع السياحي ضمن إمارة عجمان، وذلك عبر إطلاق خدمات تقنية مبتكرة وتسليط الضوء على أبرز مشاريعنا التقنية التي ترتقي بالمشهد السياحي للإمارة نحو مستويات إيجابية وأكثر استدامةً ونمواً.

وقال سعادته: "أطلقنا على هامش "جيتكس" العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة، ما يسهم في توفير تجارب رقمية استثنائية تتماشى مع استراتيجيتنا في تقديم تجارب رقمية استباقية تعزز من رضا الزوار والسياح وتضع عجمان في مقدمة الوجهات السياحية الذكية والمستدامة".

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تلتزم بتعزيز قطاع السياحة في الإمارة، وذلك من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة تستند إلى أحدث التقنيات، وتسعى باستمرار لتقديم تجارب استثنائية ومتطورة تواكب التطورات المستقبلية وتلبي تطلعات زوار الإمارة وتعزز من موقعها كوجهة سياحية رائدة.

-انتهى-

#بياناتحكومية