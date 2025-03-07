عجمان، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دائرة التنمية السياحية بعجمان مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي لعام 2025، والذي أُقيم في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 4 إلى 6 مارس، وسط حضور كبير ومشاركة واسعة من أبرز روّاد الصناعة ومقدمي خدمات الجولات والرحلات السياحية ومحبي السفر من جميع أنحاء العالم في فعالياتها المتنوعة، والتي ركزت على استعراض أهم العروض والخدمات التي تقدمها إمارة عجمان في مجالات السياحة والثقافة والضيافة.

وفي سياق مشاركتها في هذا الحدث العالمي البارز، سلطت الدائرة الضوء على جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية عجمان الاستشرافية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كخيار مثالي للشركات السياحية الدولية المهتمة باستكشاف الأسواق الواعدة حول العالم.

كما وقعت الدائرة عقد شراكة مع شركة "بيور توريستك" لإطلاق مكتب تمثيلي لها في السوق الأوروبية، والذي يغطي كلًا من ألمانيا والنمسا وسويسرا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الترويج السياحي للإمارة، واستقطاب المزيد من الزوّار من الدول الأوروبية، إضافةً إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع الشركات السياحية والمستثمرين وشركات إدارة الوجهات السياحية، بما يسهم في تعزيز التعازن التجاري والسياحي، ودعم العلاقات الثقافية الدولية، وإبراز مكانة عجمان المتميزة كوجهة سياحية وبيئية مستدامة.

وشهد المعرض مشاركة وكالات السفر ومنشآت الضيافة الرائدة في عجمان، وأبرزها فندق عجمان سراي، و "فيرمونت عجمان"، و "فندق عجمان من فنادق بلازون"، و "فندق باهي"، و "ويندهام جاردن عجمان كورنيش" وشركة "بيرفكت جورنيز" وشركة "رضى انترناشونال تورزم، والتي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز المشهد السياحي وإبراز مزايا قطاع الضيافة المزدهر في الإمارة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يعكس الإقبال الكبير الذي شهدته الدائرة خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي 2025 رؤيتنا الطموحة الرامية إلى الارتقاء بالسياحة المحلية عبر استعراض أهم المعالم والمقاصد السياحية التي تمتاز بها الإمارة، وتعزيز حضور ومكانة عجمان كوجهة عالمية رائدة للسياحة والسفر. ونؤكد من خلال مشاركتنا عبر هذه المنصة المرموقة التزامنا بإبراز أهم الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة التنمية السياحية وبناء اقتصاد قوي مستدام".

ويُذكر أن مشاركة الدائرة في هذا الحدث البارز تأتي في إطار جهودها لتعزيز القطاع السياحي في الإمارة، الذي يشهد نمواً ملحوظاً مع ارتفاع أعداد الزوار الدوليين بنسبة 8% مع زيادة الإيرادات السياحية مقارنة بالعام 2023. ويُعد معرض بورصة برلين الدولي 2025 منصّة مهمة لفتح آفاق جديدة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع شبكة الشراكات العالمية، مما يسهم في تعزيز المشهد السياحي المزدهر في عجمان.

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