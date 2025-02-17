عجمان، الإمارات العربية المتحدة، تستعدّ دائرة التنمية السياحية بعجمان للقيام بجولة ترويجية في المملكة المتحدة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، في الفترة من 16 إلى 21 فبراير لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة والخدمات والمرافق السياحية التي تقدمها عجمان لزوارها، بالإضافة إلى تنوع المنتجات السياحية المتاحة. تأتي هذه الجولة في إطار جهود الدائرة لتوطيد أواصر التعاون مع ممثلي القطاع السياحي في المملكة المتحدة، والتعريف بالمنتج السياحي المتميز الذي تقدمه الإمارة.

تشمل الجولة الترويجية عدداً من المدن البريطانية البارزة، وهي: إدنبرة، نيوكاسل، وريدينغ، ولندن حيث سيقوم وفد الدائرة بزيارة هذه المدن لتوطيد العلاقات مع الشركاء المحليين واستكشاف فرص التعاون في القطاع السياحي. كما تركز الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية واعدة، واطلاع مشغلي الشركات السياحية على التجارب والخدمات التي تنطوي عليها خطط الإمارة الترويجية، بهدف جذب السياح من السوق البريطاني والأوروبي.

وتعليقاً على الجولة، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "نتطلع من خلال هذه الجولة إلى رفع مستوى الوعي حول إمارة عجمان كوجهة سياحية جاذبة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات". وأضاف: "نسعى إلى عقد اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع ممثلي القطاع السياحي في المملكة المتحدة لاستقطاب المزيد من السياح والزوار إلى إمارة عجمان في سياق حرص الدائرة على ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية متنامية في السوق الأوروبي".

ويعدّ سوق المملكة المتحدة من الأسواق الحيوية التي تؤدي دورًا كبيرًا في تنشيط قطاع السياحة في عجمان حيث تأتي من ضمن الدول العشر الاولى المصدّرة للسياحة إلى الإمارة. وشهد عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى عجمان زيادة ملحوظة في العام 2024 بنسبة بلغت 9%، وزيادة في مدة الإقامة بلغت 36% مقارنة بالعام السابق. وتحظى الإمارة بإقبال مشهود من السياح البريطانيين بنموّ ثابت عاماً بعد عام بما يعكس المكانة المتنامية لعجمان كوجهة سياحية مفضّلة في المملكة المتحدة.

وتتميز إمارة عجمان بتوفيرها تجربة سياحية فريدة من نوعها تجمع ما بين الشواطئ الخلّابة والطبيعة الساحرة والمعالم التاريخية العريقة، وتضم نخبة من المنشآت الفندقية التي تلبّي احتياجات مختلف الزوار.

وسيترأس سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وفد الدائرة المشارك في الجولة التي تقام بمشاركة نخبة من أبرز فنادق عجمان تضم فندق عجمان، وفيرمونت عجمان، وفندق باهي قصر عجمان فندق أوبروي بيتش الزوار وطيران الامارات.

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