عجمان، الإمارات العربية المتحدة، بدأت دائرة التنمية السياحية بعجمان، اليوم، جولةً ترويجية برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة في جمهورية الصين الشعبية، والتي تشمل زياراتٍ إلى كل من مدن؛ شنغهاي، وقوانغتشو، وبكين، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.

وتستهدف الجولة الترويجية لوفد الدائرة تطوير آفاق التعاون والارتقاء بالشراكات السياحية مع مشغلي ورواد القطاع السياحي في الصين، فضلاً عن توقيع عدداً من الاتفاقيات والمذكرات التي تعزز التفاهم والتعاون في مجال الأنشطة السياحية بين الجانبين. كما تُركز الدائرة خلال هذه الجولة على استعراض أحدث وأبرز الوجهات السياحية والمشاريع التي تشهدها إمارة عجمان، والتي تستهدف تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.

وتعليقاً على هذه الجولة، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، حرص دائرة التنمية السياحية بعجمان على مد جسور التعاون وفتح قنوات تواصل جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تُسهم من خلالها في تعزيز وترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة، والترويج لها، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو متزايد في قطاع السياحة والترفيه، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الدائرة الشاملة الرامية إلى تعزيز ودعم كافة المقومات التي تطور القطاع السياحي، ويحقق المستهدفات والأجندة المستقبلية لحكومة عجمان.

وقال سعادته: "نتطلع من خلال جولتنا الترويجية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى تعميق العلاقات الإستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين في القطاع السياحي الصيني، والبحث عن فرص جديدة للتعاون المثمر الذي يُعزز من تبادل الخبرات. ويفتح مسارات شاملة للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة التي تعزز مكانة إمارة عجمان كمركز جذب سياحي عالمي، ويسهم في تسليط الضوء على ما تضمه الإمارة من معالم ومشاريع ومقومات سياحية جاذبة للزوار والسياح، توفر لهم تجارب سياحية وثقافية فريدة".

إلى جانب ذلك، شهدت إمارة عجمان في العام 2024 حتى شهر سبتمبر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السياح مقارنةً بالعام 2023، حيث بلغ إجمالي السياح الصينيين الوافدين نسبة 72 في المائة والمقيمين نسبة 28 في المائة. ونجح السوق الصيني في ترسيخ مكانته في مصافِ الأسواق الرئيسية العشرة الأفضل للإمارة.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تستهدف من خلال جولتها السياحية إلى الصين تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، تشمل؛ رفع الوعي الدولي بالإمارة كوجهة سياحية متميزة، وتعريف السوق الصيني بالتجارب السياحية الفريدة التي تقدمها الإمارة، وتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في مجال السياحة. بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لنمو السياحة، وزيادة عدد الزوار والإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي.

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