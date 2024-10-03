الهاشمي:

"نسعى من خلال هذه الجولة إلى تعميق العلاقات الإستراتيجية السياحية وفتح آفاق جديدة للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة تعزز مكانة عجمان كمركز جذب عالمي"

5.7% زيادة في عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى عجمان.. و19.9% زيادة في معدلات الإشغال الفندق خلال الربع الثاني من هذا العام

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، بدأت دائرة التنمية السياحية بعجمان، اليوم، جولةً ترويجية برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، تستهدف كلاً من جمهورية التشيك، والجمهورية البولندية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتستمر حتى 11 أكتوبر الجاري.

وتشمل الجولة الترويجية لوفد الدائرة زياراتٍ إلى مدن رئيسة تضُم؛ براغ، ووارسو، وكولونيا، وفرانكفورت، وميونيخ، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون مع ممثلي ومشغلي القطاع السياحي في هذه الدول، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات السياحية، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث الوجهات السياحية والمشاريع الجديدة في عجمان، مع التركيز على تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.

وتعليقاً على هذه الجولة، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تواصل جهودها في تنفيذ الجولات الترويجية الهادفة إلى تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار إستراتيجية الدائرة الشاملة لتطوير القطاع السياحي في الإمارة بما يدعم المستهدفات والأجندة المستقبلية.

وقال سعادته: "نسعى من خلال هذه الجولة إلى تعميق العلاقات الإستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين الناشطين في القطاع السياحي ضمن هذه الدول، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات، إضافةً إلى فتح آفاق جديدة للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة التي تسهم في تعزيز مكانة عجمان كمركز جذب عالمي. كما نطمح إلى رفع مستوى الوعي بثراء عجمان

كمقصد سياحي وثقافي فريد على مستوى دولة الإمارات، بما يسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح للتعرف على ما تقدمه الإمارة من مرافق جاذبة، وخدمات سياحية متكاملة وفق أعلى المواصفات العالمية".

وتستهدف دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلال هذه الجولة تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، تشمل رفع الوعي الدولي بالإمارة كوجهة سياحية متميزة، وتعريف السوق الدولي بالتجارب السياحية الفريدة التي تقدمها، وتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في مجال السياحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لنمو السياحة من هذه الدول، وزيادة عدد الزوار والإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة.

والجدير بالذكر أن إمارة عجمان شهدت زيادةً ملحوظةً في السياح القادمين من الدول الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجلت الإمارة زيادةً بنسبة 5.7% في عدد الزوار، و10.6% في عدد ليالي الإقامة، و19.9% في معدلات الإشغال في الفنادق، إضافةً إلى 7.9% في إيرادات الغرف، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما تُعد ألمانيا من الأسواق الكبيرة التي تستهدف إمارة عجمان، فضلاً عن الأسواق البولندية والتشيكية والتي شهدت نمواً ملحوظاً أيضاً في الفترة الأخيرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية