أبوظبي: في إطار سعيها المتواصل إلى تحسين مستوى جودة تجربة المتعاملين في أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي عن توسيع نطاق "استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، وذلك ضمن مساعيها المستمرة الرامية إلى تسخير أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية الناشئة، لمواصلة الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوفير حلول وخدمات استباقية واستثنائية للمواطنين والمقيمين والشركات في إمارة أبوظبي، وتطوير قدرات ومهارات موظفي الصف الأمامي، وتعزيز مكانة حكومة أبوظبي كجهة رائدة عالمياً في تطوير الخدمات العامة.

وتُعد هذه الاستراتيجية استكمالاً لـ"برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، الذي أطلقه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في عام 2022، وتتولى دائرة التمكين الحكومي تنفيذه بالتعاون مع حوالي 65 جهة حكومية وشركة في إمارة أبوظبي.

وقد أسهم البرنامج في تقليص زيارات مراكز الخدمة بمعدل 400 ألف زيارة، وخفض عدد خطوات المعاملات الحكومية بنسبة 23%، وتقليل طلبات المتعاملين بنسبة 64% تقريباً، وتخفيض عدد خانات البيانات المطلوبة لإكمال طلبات الخدمات بنسبة 36%، تماشياً مع توجهات الإمارة نحو تسريع وتبسيط تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وترتكز "استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: "محور القرب من الناس"، الذي يُركز على التفاعل مع المجتمع لتصميم خدمات حكومية استباقية وسريعة وذات كفاءة وفاعلية عالية لتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك من خلال برامج مثل "برنامج مساحات تجربة المتعاملين".

و"محور الاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرار"، الذي يستفيد من الرؤى والبيانات الواقعية والفعلية من برامج مثل "برنامج النظام الموحّد لإدارة علاقات المتعاملين"، و"برنامج قياس تجربة المتعاملين"، و"دبلوم أبوظبي لتجربة المتعاملين"، و"برنامج أداء الجهات في مجال تجربة المتعاملين"، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات سريعة معتمدة على البيانات.

و"محور الريادة"، الذي يستهدف دعم الابتكار وتحفيز الإبداع ووضع معايير عالمية جديدة في تجربة المتعاملين من خلال مبادرات مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي لتجربة المتعاملين"، و"جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، و"علامة أبوظبي لجودة تجربة المتعاملين"، و"مركز أبحاث تجربة المتعاملين".

وكجزء من "استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" والتزامها بتعزيز الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، سيتم خلال الفترة القادمة تكريم الجهات الحكومية والشركات، التي قدمت تجارب متميزة ومبتكرة في توفير خدمات مُيسَّرة تتمحور حول المتعاملين.

وستُسلِّط هذه المبادرة الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبناه إمارة أبوظبي في تحسين تجربة المتعاملين، مما يسهم في تحفيز الجهات الحكومية والشركات على التعاون والابتكار لإحداث تأثير إيجابي في مجتمع الإمارة.

وتضمَّنت عملية توسيع نطاق الاستراتيجية مشاركة أكثر من 100 موظف من القيادات الحكومية والمسؤولين من حوالي 40 جهة حكومية وشركة في أبوظبي، إلى جانب خبراء دوليين، حيث تم تحليل أكثر من 600 ألف نقطة بيانات متعلقة بملاحظات المتعاملين عبر مختلف المنصات الحكومية الرقمية، لتوفير رؤى وحلول مبتكرة لتحسين تجربة المتعاملين، ووضع خطة ورؤية استراتيجية للعامين المقبلين.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "تُجسّد «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» التزامنا بتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية ومخصصة وفعّالة عبر وضع المواطنين والمقيمين والزوار في نهج إمارة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، ومواصلة تعزيز مكانة الإمارة الرائدة عالمياً في مؤشرات تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية. وتواكب الاستراتيجية أهدافنا الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية وتحسين تقديم الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، ودفع التعاون مع كافة الشركاء إلى جانب أفراد المجتمع لتصميم تجارب مبتكرة تعزز إنتاجية الجهات الحكومية، وتحسّن تجربة المتعاملين في إمارة أبوظبي".

ومن جانبه، قال سعادة سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي: "تُمثّل «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» إنجازاً مهماً يُظهر حرصنا على تحقيق التميز في تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة وفق أعلى معايير ومقاييس التميز والفاعلية والتخصيص. وبالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، نعمل وفق منظومة متناغمة تسعى لتطوير وتحديث خطط وبرامج ومبادرات ومعايير تميز الخدمات الحكومية، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين والخدمات المشتركة عبر مختلف المنصات الحكومية، بما في ذلك منصة «تـــم» ".

نبذة عن دائرة التمكين الحكومي

تعمل دائرة التمكين الحكومي على تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يساهم في إطلاق إمكاناتها الكاملة وتشكيل حكومة المستقبل، وتوفر خدمات حكومية متقدمة ومتطورة تضمن تجربة متعاملين بلا جهد، وتصيغ السياسات والأطر التشغيلية والتنظيمية وتضعها، لتمكين حكومة ديناميكية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدعم للجهات الحكومية وأفراد المجتمع بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال تقديم خدمات نوعية مخصصة، ضمن نهج موحد يركز على خدمة وسعادة المتعاملين.

تأسست دائرة التمكين الحكومي في العام 2023، حيث جمعت العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة ومن بينها؛ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، و"مواهب"، ومركز الإحصاء – أبوظبي كمؤسسة تابعة لها، وتقود دائرة التمكين الحكومي التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

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