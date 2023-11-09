أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي فعاليات النسخة الثالثة من "لقاءات قيادات حكومة أبوظبي" التي تهدف إلى تحفيز القيادة الإبداعية وتعزيز أواصر التعاون البنّاء بين قيادات القطاع الحكومي على مستوى الإمارة.

وجمعت النسخة الثالثة من لقاءات قيادات حكومة أبوظبي، والتي عُقدت تحت عنوان "استراتيجية اقتصاد الصقر"، 33 ممثلاً من مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي. وقد وفرت هذه اللقاءات، التي عُقدت في المقر الرئيسي لشركة ستراتا للتصنيع في مدينة العين، منصة مثالية لقادة حكومة أبوظبي لتوحيد الرؤى وتضافر الجهود وتبادل المعرفة والخبرات حول سُبل تحقيق "استراتيجية اقتصاد الصقر"، وتسليط الضوء على الأولويات والاستراتيجيات الحكومية المُنبثقة عنها، وذلك بهدف تعزيز دور القادة في مواصلة العمل على تحقيق رؤية إمارة أبوظبي الطموحة ومستهدفات حكومة المستقبل.

وتضمنت هذه النسخة مجموعة من الجلسات النقاشية الغنية مع قادة الفكر المتميزين، بما في ذلك معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي. وشملت النقاشات مجموعة واسعة من المواضيع مثل التطلعات المستقبلية للقطاع الحكومي وسبل الاستفادة من الفرص في التكتلات الاقتصادية الناشئة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن تبسيط عمليات الأعمال والاستثمار ورعاية منظومة الابتكار وجذب المواهب من الدرجة الأولى والتعامل مع المشهد المتغير لقطاع الموارد البشرية.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: "يتيح لنا التحول الاستراتيجي الأخير، والذي تحولنا بموجبه إلى دائرة التمكين الحكومي، تعزيز مستويات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وذلك بهدف تقديم خدمات فعالة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين في أبوظبي. تعد لقاءات قيادات حكومة أبوظبي بمثابة شهادة على التزامنا المتجدد بجمع كافة شركاؤنا في الحكومة تحت مظلة واحدة، والعمل على تحقيق هدفنا المشترك".

وشهدت الأجندة مجموعة من الأنشطة التفاعلية، وأنشطة بناء الفريق المُبتكرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين قادة حكومة أبوظبي، وترسيخ روح الفريق الواحد وتحفيز التفكير الاستراتيجي الرائد.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من "لقاءات قيادات حكومة أبوظبي" في أعقاب نجاح نسختها السابقتين، واللتين أسفرتا عن الخروج بنتائج مُثمرة كان لها أثر بارز ضمن الجهود المبذولة لتمهيد الطريق نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة أبوظبي.

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حول دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي

تتمثل مهمة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكان الهدف من إنشاء الدائرة هو دمج مختلف الجهات والمهام الحكومية تحت مطلة واحدة مرنة ومبتكرة.

تعتمد دائرة التمكين الحكومي نهجاً موحداً يركز على المتعاملين من خلال تعزيز مستويات التعاون بين المهام والجهات والتركيز على الرقمنة وتطوير إمكانات رأس المال البشري، ما يوفر تجربة سلسة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.

تحلُّ دائرة التمكين الحكومي-أبوظبي محلَّ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ويكون مركز الإحصاء – أبوظبي من الجهات التابعة للدائرة.