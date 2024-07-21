البرنامج يتيح الفرصة أمام الطلبة الإماراتيين لمتابعة دراساتهم في 12 دولة إضافية بما فيها أستراليا وإيطاليا والصين وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام

الدورة الثانية من البرنامج تشمل تخصصات جديدة في المجالات الإبداعية والتصميم وفنون الطهو والتعليم والثقافة وريادة الأعمال وفنون الأداء الموسيقي وحماية الحياة البرية وغيرها

البرنامج يضم 4 من أبرز الجامعات على مستوى العالم ويهدف إلى الارتقاء بمهارات الطلبة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم لمواصلة تحصيلهم العلمي والأكاديمي ما بعد المرحلة الثانوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق دورة جديدة من البرنامج الجامعي الصيفي. ويأتي ذلك في إطار التزام الدائرة الراسخ بتعزيز التجارب التعليمية للطلبة وتطويرهم وتمكينهم من استكشاف شغفهم من خلال فرص استثنائية لمتابعة تحصليهم العلمي في 14 جامعة رائدة ضمن 12 دولة في أربع قارات.

وتم اختيار 181 طالباُ إماراتياً متفوقاً في الصفين العاشر والحادي عشر من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي من المنتسبين إلى برامج إثراء الطلبة التابعة للدائرة، بما في ذلك برنامج التوجيه الجامعي والمهني، وبرنامج رايز أونرز، والبرامج الرياضية.

وسيتمكن الطلبة المختارون من متابعة دراستهم ضمن أبرز المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وسنغافورة وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وأستراليا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، ما يتيح لهم استكمال تعليمهم ضمن تخصصات جديدة في المجالات الإبداعية والتصميم، وفنون الطهو، والتعليم والثقافة، وريادة الأعمال، وفنون الأداء الموسيقي، وحماية الحياة البرية، وغير ذلك.

وتنسجم الدروة الجديدة من البرنامج لهذا العام مع أهداف دائرة التعليم والمعرفة للارتقاء بمهارات الطلبة الموهوبين والطموحين وتوسيع آفاقهم المعرفية وتزويدهم بفكر عالمي، إلى جانب تمكينهم من التفاعل مع مختلف الثقافات وتنمية قدراتهم الشخصية والأكاديمية إلى مستوى عالمي. كما يحظى المشاركون في هذا البرنامج بفرصة أكبر للانضمام إلى برنامج بعثات أبوظبي.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة المزيد من الجامعات، بما في ذلك أربع من أبرز الجامعات على مستوى العالم، وهي جامعة هارفرد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة سنغافورة الوطنية.

وتعليقاً على الموضوع، قال سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة-أبوظبي: "يعود البرنامج بنسخته الجديدة مع عدد أكبر من الطلبة والدول والجامعات المشاركة والبرامج بعد النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، ما يؤكد التزامنا برعاية المزيد من الطلبة الموهوبين والطموحين وتمكينهم من تعزيز معارفهم وتوسيع مداركهم خارج نطاق الفصول الدراسية. ويأتي البرنامج الجامعي الصيفي، في إطار سعينا لتشجيع المشاركين على متابعة تحصيلهم الدراسي بعد المرحلة الثانوية والالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة. ما يتيح لهم استكشاف شغفهم واكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل المستقبلية ورفد قطاعات النمو الأساسية في دولة الإمارات والعالم".

وتحرص دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي على ضمان استعداد الطلبة لمتابعة دراساتهم في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة شاملة من الجلسات التوجيهية المخصصة للطلبة قبل مغادرتهم للالتحاق بالجامعات الدولية. وتهدف هذه الجلسات إلى تزويد الطلبة بمعارف أساسية تساعدهم على خوض تجاربهم الأكاديمية في الخارج وتعزز استفادتهم من هذه الفرصة المتميّزة والنجاح فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adek.gov.ae أو متابعة صفحات دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما ترعى عملية دمج أصحاب الهمم سواء في النظام التعليمي العام أو عبر توفير المدارس المتخصصة.

وفيما يخص التعليم المبكر والتعليم المدرسي بكافة مراحله، تتولى الدائرة مسؤولية ترخيص وتنظيم عمل الحضانات والمدارس الخاصة في أبوظبي، وتقوم بوضع التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بمدارس الشراكات التعليمية التابعة لها، فضلاً عن الإشراف على مدرستين متخصصتين لأصحاب الهمم وإدارتهما.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل، وتدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وتتعاون الدائرة لتحقيق ذلك مع الجهات المعنية لإرساء نظام تعليمي مميز، مما يسهم في ازدهار أبوظبي ورعاية الخريجين ممن يتمتعون بالمواهب العصرية المطلوبة للحفاظ على رؤية أبوظبي وتطويرها.

#بياناتحكومية

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