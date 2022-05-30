الفوز يبدأ بصفحة

· المسابقة تستقبل مشاركات الطلبة من الصفوف 7 – 10

· تحدي القراءة الصيفي يشجّع الطلبة على قراءة أكبر عددٍ ممكن من الكتب خلال عطلة الصيف

· الفِرق المدرسية المشاركة تتنافس للوصول للمرحلة النهائية بالتزامن مع شهر القراءة في الإمارات في مارس 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في مبادرةٍ جديدة تؤكد على التزامها بترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة بين الأجيال الناشئة، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المسابقة المدرسية "تحدي الكتب"، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتستقبل المسابقة مشاركات طلبة الصف السابع إلى العاشر من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي ضمن فئتي الأفراد والفرق المدرسية المؤلفة من 4 طلبة.

وفي هذا السياق، قال سعادة عامر الحمادي، وكيل دائرة للتعليم والمعرفة: "تحدي الكتب جزء من التزامنا بترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة لدى الطلبة لينموا كمواطنين عالميين. فالقراءة ممكّن أساسي لتطوّر الأطفال نفسياً وعقلياً وأكاديمياً، إذ تعزز معارفهم وتفسح المجال أمام إبداعاتهم وتمنحهم مفاتيح فهم أنفسهم والعالم من حولهم والثقافات المحيطة بهم. كما وأن القراءة عامل مهم لتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، خاصةً وأن الأبحاث تؤكد على دورها في تعزيز قدرة الطلبة على التركيز والتعلّم".

تنطلق المسابقة مع تحدي القراءة الصيفي للأفراد خلال شهري يوليو وأغسطس. ويشجع التحدي الصيفي الطلبة على قراءة أكبر عددٍ ممكن من الكتب التي يختارونها للتأهل للفوز ضمن فئة الأفراد. ويستمر التسجيل في التحدي الصيفي حتى 30 يونيو 2022 عبر الرابط https://bit.ly/BookBattle2022، حيث يستلم الطلبة فور تسجيلهم سجلاً إلكترونياً يمكّنهم من توثيق الكتب التي يستكملون قراءتها، إلى جانب عددٍ من التحديات والمسابقات المفاجئة.

أما في فئة الفرق، فيتوجب على الطلبة المشاركين قراءة كتب باللغة العربية أو الإنجليزية ضمن أربعة أنواع أدبية، وهي الغموض والخيال والمغامرة والشعر. تمتد المسابقة على مرحلتين، وتختتم جولاتها في شهر مارس 2023 - بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة في الإمارات، حيث تشارك الفرق في منافساتٍ حيّة يتوجب على الطلبة خلالها الإجابة على أسئلة متعلقة بمحتوى الكتب التي قرؤوها.

تنطلق المرحلة الأولى من تحدي الكتب – فئة الفرق - من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، حيث ستعمل المدارس على تحضير فرقها عبر تدريبات ومنافساتٍ داخلية. وتشهد هذه المرحلة المنافسات بين المدارس المشارِكة، والتي سيتأهل منها نحو 72 فريقاً لمرحلة التصفيات النهائية المزمع عقدها في يناير وفبراير 2023. هذا وسيتم تحديد قوائم المواجهات المدرسية في مرحلة النهائيات عبر سحبٍ مباشر، وستستمر الجولات الإقصائية حتى تأهّل الفرق الأفضل ضمن كل فئة إلى المرحلة النهائية.

وفي المرحلة النهائية للتحدي، ستتنافس الفرق المتأهلة بنموذج المواجهة المباشرة سعياً للفوز باللقب، حيث سيرفع الفريق الفائز عن كل فئة كأس التحدي، فيما سيحصل كل عضو في الفريق على مجموعة من الجوائز القيّمة.

تتمنى دائرة التعليم والمعرفة التوفيق لجميع طلبة أبوظبي مؤكدةً أن الفوز سيكون من نصيب القارئ الأفضل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adek.gov.ae أو متابعة صفحات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي:

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#بياناتحكومية

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما ترعى عملية دمج أصحاب الهمم سواء في النظام التعليمي العام أو عبر توفير المدارس المتخصصة.

وفيما يخص التعليم المبكر والتعليم المدرسي بكافة مراحله، تتولى الدائرة مسؤولية ترخيص وتنظيم عمل الحضانات والمدارس الخاصة في أبوظبي، وتقوم بوضع التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بمدارس الشراكات التعليمية التابعة لها، فضلاً عن الإشراف على مدرستين متخصصتين لأصحاب الهمم وإدارتهما.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك دائرة التعليم والمعرفة أن التنوع في أساليب التعليم هو من ركائز نجاح الطلبة، نظراً لتفاوت قدراتهم واحتياجاتهم. ولذلك، تتعاون الدائرة مع شركائها لتمكين نظام تعليمي شامل في أبوظبي يقوم بإعداد جيل من الخريجين الذين يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للمساهمة في تحقيق واستدامة رؤية أبوظبي