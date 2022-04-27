· العطلة تبدأ من يوم الاثنين 2 مايو وتستمر حتى 6 مايو

· يعود الطلبة للمدارس يوم 9 مايو في حال عدم ظهور أي أعراضٍ عليهم مع الاستمرار بتطبيق نظام المرور الأخضر وفقاً للفئات العمرية المحددة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن أيام عطلة عيد الفطر المبارك لطلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، حيث تبدأ العطلة اعتباراً من يوم الاثنين 2 مايو وحتى 6 مايو، على أن يستأنف الدوام المدرسي في الأسبوع التالي يوم الاثنين 9 مايو.

ويمكن للطلبة العودة إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة بشرط إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن وفقاً للفئات العمرية المحددة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adek.gov.ae أو متابعة صفحات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي:

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#بياناتحكومية

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما ترعى عملية دمج أصحاب الهمم سواء في النظام التعليمي العام أو عبر توفير المدارس المتخصصة.

وفيما يخص التعليم المبكر والتعليم المدرسي بكافة مراحله، تتولى الدائرة مسؤولية ترخيص وتنظيم عمل الحضانات والمدارس الخاصة في أبوظبي، وتقوم بوضع التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بمدارس الشراكات التعليمية التابعة لها، فضلاً عن الإشراف على مدرستين متخصصتين لأصحاب الهمم وإدارتهما.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك دائرة التعليم والمعرفة أن التنوع في أساليب التعليم هو من ركائز نجاح الطلبة، نظراً لتفاوت قدراتهم واحتياجاتهم. ولذلك، تتعاون الدائرة مع شركائها لتمكين نظام تعليمي شامل في أبوظبي يقوم بإعداد جيل من الخريجين الذين يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للمساهمة في تحقيق واستدامة رؤية أبوظبي.