أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تفاصيل النسخة الثانية من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة، ويبدأ استلام الترشيحات 15 أكتوبر 2022، وينتهي في 15 مايو 2023 في حين يتم الإعلان عن الفائزين في مارس 2024 ضمن فعاليات مؤتمر عجمان الدولي.

وجاءت الجائزة لتؤكد مواكبة البلدية استراتيجية ورؤية القيادة الحكيمة في الدولة لذا سعت إلى دعم الأفكار والمشاريع المتميزة في مجال البيئة من خلال استحداث هذه الجائزة، كما تتماشى الجائزة مع تطلعات قادة الإمارات لمستقبل أفضل ومزدهر للبلاد، بالإضافة إلى الاتجاه العالمي نحو حلول أكثر خضرة واستدامة لمواجهة التحديات البيئية.

أهداف الجائزة

أكد المديرالتنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتشجيع كل ما يدعم مستقبل مستدام، سواء كان أبحاث في مجال الاستدامة، أو شخصيات لها إسهامات في هذا المجال، كما أن الجائزة تُمنح للمؤسسات التي تُرسي وتطبق مبادئ الاستدامة وتصبح مثالاً يُحتذى به لباقي المؤسسات.

فئات الجائزة

أوضح الحوسني أن جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة تغطي عدة مجالات وموضوعات في الاستدامة لجذب مجموعة واسعة من الباحثين والمهندسين، وتتوزع إلى ثلاث فئات، الأولى هي جائزة أفضل البحوث الخاصة بالمدن المستدامة، والثانية هي الشخصيات البيئية ذات الأثر في الابتكار وإدخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة ودعم مفهوم الاستدامة، والثالثة هي جائزة أفضل مؤسسة أو منشأه حكومية وأفضل مؤسسة أو منشآت

خاصة تتبني أفضل الممارسات الخضراء وتساهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

مشيراً إلى أن جائزة أفضل البحوث الخاصة بالمدن المستدامة تتوزع بدورها إلى ثلاثة جوائز، الجائزة الأولى 30,000 درهم، ودرع الجائزة، الجائزة الثانية 20,000 درهم، ودرع الجائزة، الجائزة الثالثة 10,000 درهم، ودرع الجائزة.

تتضمن المسابقة كذلك مسابقة أفضل ملصق لفكرة علمية أو تجريبية تخدم البيئة وقيمة الجائزة فيها 5,000 آلاف درهم بالاضافة لدرع الجائزة.

وكذلك سوف يتم تسليم درع الجائزة لأفضل شخصية بيئية ذات الأثر في الابتكار وادخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة ودعم مفهوم الاستدامة. وكذلك سوف يتم تسليم درع الجائزة لأفضل مؤسسة أو منشأه حكومية أو خاصة تتبني أفضل الممارسات الخضراء وتساهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

موضوعات متنوعة

تتضمن الجائزة موضوعات متنوعة، مثل تغير المناخ والبيئة، تأثير تغير المناخ على الحالة البيئية للموارد الطبيعية للأرض. تأثير تغير المناخ على الأنشطة الزراعية في جميع أنحاء العالم، التخفيف من آثار تغير المناخ ووسائل التكيف، الترميمات البيئية في المناطق الطبيعية مثل مستنقعات بلاد ما بين النهرين والمناظر الطبيعية الخضراء. إدارة المناطق المحمية، أسباب تلوث الهواء ومكافحته، تحديد ملامح تلوث الهواء في المدن الحضرية والحياة البرية، التقنيات المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعات الوصول إلى انبعاثات خالية من الكربون، التنبؤ بأنماط تلوث الهواء في المدن والمناطق الصناعية. تحقيق النقل الأخضر، اختيارات المواد المستدامة وإعادة تدوير النفايات. أحدث التطورات في المواد المستدامة في البناء والتطبيقات الصناعية، الوصول إلى صفر من النفايات الصناعية من خلال إدارة النفايات وإعادة تدوير المواد وإعادة استخدامها، تحقيق البناء الأخضر والصيانة من خلال الممارسات المستدامة والتصميم الفعال. تنفيذ الطباعة ثلاثية الأبعاد ومساهمتها في التنمية المستدامة، إنتاج المياه النقية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، تقنيات معالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها، التطورات في تحلية المياه وانعكاسات الطاقة. طرق حصاد المياه وجمعها، الإجراءات والوعي للحد من تلوث المياه، بدائل الطاقة النظيفة والمتجددة،

استكشاف استخدام وكفاءة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى. تقييم تأثير الطاقة المتجددة على البيئة والاستدامة، تأثير الطاقة البديلة على الاقتصاد وإنتاج الوقود الأحفوري. نماذج تحويل النفايات إلى طاقة مثل توليد الطاقة من إنتاج الحرارة لمعالجة النفايات.

إلى ذلك، تم إطلاق جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة للمرة الأولى في مؤتمر عجمان الدولي للبيئة الخامس، في مارس 2018، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان .

وعلى الراغبين بالترشح للجائزة التسجيل من خلال الرابط http:designinneed.com/aiec/award.html

وللاستفسارات يمكنهم إرسال بريد الكتروني إلى hsia@am.gov.ae

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