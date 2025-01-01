أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دائرة البلديات والنقل دليلاً إرشادياً خاصاً لإبعاد وإدارة الطيور الغازية بالتنسيق مع هيئة البيئة – أبوظبي، لتقديم حلول فعالة وإنسانية مناسبة بيئياً للتعامل مع تكاثر هذه الفئة من الطيور وما ينتج عنها من سلبيات في إمارة أبوظبي.

ويضم الدليل الإرشادي مجموعة من الأساليب والإجراءات السليمة التي يجب الالتزام بها من قبل الجمهور العام وكذلك المطورين العقاريين بما يشمل المهندسين والاستشاريين والمقاولين، حيث يتعين عليهم اتباع معايير التصميم المعماري الواردة في الدليل لتجنب إنشاء مساحات مواتية لتعشيش وإقامة الطيور الغازية التي يشكل التطور المعماري في المدن ظروفاً مناسبة لازدهار أنواع معينة منها مثل: الحمام الجبلي، والمينا الشائع، والدرة المطوقة، وغراب المنزل، إلى جانب طائر مينا الأنهار، وببغاء الإسكندر، إذ تعد جميعها طيوراً دخيلة ولها تأثير سلبي على النظام البيئي وتوازن مكوناته.

وتحث الدائرة الجمهور العام في الإمارة على تجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى تجمع الطيور الغازية على المباني أو في المساحات العامة بما في ذلك إلقاء المخلفات خارج الحاوية المخصصة لذلك، ونثر الحبوب ومخلفات الطعام في المساحات العامة أو في شرفات المنازل، ووضع حظيرة للطيور على أسطح المباني، كما تؤكد على ضرورة اتباع الأساليب الممتثلة لمعايير الرفق بالحيوان الواردة في الدليل لإبعاد الطيور الغازية في حال تواجدها والتي تتضمن وضع أصوات أو تماثيل الطيور المفترسة على أسطح المباني، والأشواك أو والشبك الطارد للطيور على حواف المباني، على أن لا تسبب أي تشويه أو إزعاج للمظهر العام للمدينة بالإضافة إلى تجنب استخدام السم أو الكهرباء، وقذف الطيور بما قد يسبب إصابتها.

وأوضح فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام في دائرة البلديات والنقل أن هذه الإرشادات تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للطيور الغازية على البيئة وعلى مظهر المدينة والأصول العامة في المناطق الحضرية والشبه حضرية، وحث الجمهور العام على أهمية الامتثال لقواعد الدليل، والالتزام بالممارسات الصحيحة والابلاغ عن أي حالات تجمع أو تكاثر أينما وجدت، دعماً لجهود الدائرة ومفتشي بلديات الإمارة.

وأكدت الدائرة أن المعايير والاشتراطات الواردة في هذا الدليل تعتبر إلزامية لملّاك ومديري العقارات في حال تم استلام أي شكوى بخصوص ظاهرة الطيور الغازية من قبل المستأجرين، أو أصحاب العقارات المجاورة، أو أي من سكان الإمارة. حيث أوضحت إمكانية تقديم البلاغات عبر مركز الاتصال لحكومة أبوظبي أو منصة "تم".

نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم تأسيس دائرة البلديات والنقل في العام 2019، من خلال دمج دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل.

وتتمثل أهداف الدائرة في إنشاء وتطوير الخدمات وتقدميها للمجتمع ليتمكن من بلوغ إمكانياته الكاملة للمشاركة في بناء المستقبل. إضافة إلى دعم مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. وتستنير الدائرة في كافة عملياتها بقيم ومبادئ الحكومة الرشيدة التي من شأنها تحقيق طموح أبوظبي في دعم مقومات النمو العمراني والنقل المتطور الرامية إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي ومعدلات الاستثمارات التحوّلية في جميع أنحاء الإمارة.

وتكرس دائرة البلديات والنقل جميع جهودها لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتحقيق الرفاهية لكافة أفراده وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من توسيع طرقات إلى إنشاء مسارات للدراجات الهوائية إضافة إلى دعم المرافق العامة من حدائق ومدارس وأماكن عامة ودور عبادة وما إلى ذلك.

وتعتمد الدائرة في تحقيق تطلعاتها على تقديم خدمات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية على مستوى البلديات الثلاثة المتمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات التطويرية القائمة في شبكات النقل البري والبحري والجوي.

كما تعمل الدائرة على إنشاء مدن ذكية على مستوى الإمارة، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة وذلك لضمان استدامة الازدهار للأجيال القادمة.

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