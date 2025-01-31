دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة استراتيجية مع نادي دبي لكرة السلة، لتصبح أحد الرعاة المؤسسين للنادي، وهو ما يفسح المجال لتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للرياضة والفعاليات والترفيه.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع فريق دبي لكرة السلة لتقديم الدعم بما يضمن نمو وتطور رياضة كرة السلة في الإمارة، سواء على مستوى اللاعبين أو المشجعين. كما سيتم وضع شعار دبي وموقع زوروا دبي visitdubai.com على قمصان الفريق، وكذلك في أماكن بارزة في كوكاكولا أرينا خلال المباريات التي يخوضها الفريق محليا. وكذلك الترويج لدبي أمام الجمهور الدولي خلال مبارياته على أرضه وفي الخارج، كما تسلط الضوء على الالتزام المشترك بين الجانبين للتعريف بالإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزيارة بالنسبة للجميع.

وكان فريق دبي لكرة السلة قد سجل اسمه في التاريخ هذا الموسم باعتباره أول فريق من الشرق الأوسط يشارك في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، حيث يواجه أفضل الفرق من البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا والجبل الأسود في مباريات تلعب بنظام الذهاب والإياب. وسيوفر الفريق الذي يعد الأول في المدينة الحائز على امتياز استضافة مباراياته على أرضه في كوكا كولا أرينا، فرصة لمشجعي الفرق المنافسة للسفر إلى دبي ومشاهدة مباريات فرقهم، والاستمتاع بالعروض والخيارات الترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تأتي هذه الشراكة مع نادي ’دبي لكرة السلة‘ تدعم جهودنا لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. كما أن هذا التعاون يسهم بشكل أساسي في دعم المشهد الرياضي محليا ويؤكد على مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب مشجّعين من مختلف الجنسيات لاسيما من أوروبا. وإننا على ثقة، بأن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاعي الرياضة والسياحة، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لجعل دبي المدينة الرائدة عالميا للأعمال والترفيه."

بدوره قال ديان كاميني سيفتش، المدير العام، والشريك المؤسس لنادي دبي لكرة السلة: "يسعدنا أن نرحب بهذه الشراكة التي تجمعنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تعتبر مؤسسة حكومية تتولى مهمة دعم مسيرة التطور في دبي وتوسيع العروض التي تقدمها المدينة."

وأضاف: "إضافة إلى أن دبي رسخت مكانتها باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية العالمية، يساهم نادي دبي لكرة السلة في استقطاب المزيد من الزوار من أوروبا من خلال مشاركته في منافسات دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، الأمر الذي يتيح إمكانية متابعة المباريات الشيقة في كوكا كولا أرينا، إلى جانب توفير الفرصة لزيارة أبرز المعالم الشهيرة في الإمارة، والاطلاع على ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق".

تعزز هذه الشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ونادي دبي لكرة السلة مكانة الإمارة بوصفها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات وتقديم تجارب رياضية عالمية المستوى، وذلك في الوقت الذي تتمتع فيه المدينة ببنية تحتية متطورة، ومشهدٍ رياضي مزدهر وزاخر بالفعاليات والأندية المحلية والمنافسات والبطولات العالمية. وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الارتقاء ودعم العديد من هذه المبادرات، للتأكيد على مكانة دبي باعتبارها وجهةً مفضلةً للمشاركين والجمهور، وزيادة جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية وكذلك الزوار، وأيضا ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً للسياحة والترفيه.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن نادي دبي لكرة السلة

تأسس نادي دبي لكرة السلة في عام 2023 على يد رائد الأعمال الإماراتي عبد الله سعيد النابودة، وهو فريق كرة سلة محترف حديث التأسيس، سيشارك في دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي (ABA) في أوروبا لموسم 2024/25. جمع الفريق تشكيلة قوية من اللاعبين، حيث يمثل الفريق ثماني دول بما في ذلك الفلبين وتركيا والولايات المتحدة وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا. وسيلعب الفريق مبارياته على أرضه في دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي في كوكاكولا أرينا.

يعد نادي دبي لكرة السلة دليلاً على قوة الشغف والتفاني في رسم مشهد كرة السلة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث يستند إلى فريق متنوع وموهوب، يتألف من مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة السلة، ولاعبين محترفين سابقين، وخبراء أعمال، وعشاق متحمسين للعبة.

كما يلتزم نادي دبي لكرة السلة بتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، والتركيز على الأحلام وتحقيقها، ورعاية المواهب وتحقيق التطلعات.

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