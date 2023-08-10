تعزيزاً لاستدامة نظافة طرق الإمارة

151 عامل نظافة و18 مشرف قوام فرق بلدية دبي لنظافة الطرق

670 بلاغاً طارئاً أنجزتها فرق نظافة الطرق الرئيسة في البلدية منذ بداية العام الجاري

7 حملات ميدانية لنظافة طرق دبي الرئيسة والسريعة جمعت 144 طن من المخلفات العامة

752 مركبة ومعدة حجم أسطول إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي.. منها 35 مركبة لنظافة الطرق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، عزّزت بلدية دبي أسطولها الآلي المخصص لنظافة الطرق الرئيسية والسريعة في الإمارة بخمس مركبات جديدة ذات مواصفات تقنية وفنية متطورة، ضمن خطة موسعة لتجديد مركبات الكنس الآلي المستخدمة لنظافة الطرق الرئيسية والخارجية والسريعة. يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستوى نظافة المدينة، ومواكبة أحدث ما أنتجته الشركات العالمية المتخصصة في مجال نظافة المدن، وفق أفضل المعايير العالمية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة، أن خطة البلدية لتطوير أسطول النظافة ستشمل أنواع عديدة من مركبات ومعدات نظافة طرق ومناطق المدينة المختلفة، حيث جرى توريد 5 كانسات كبيرة الحجم تعمل بأنظمة ذكية ومتطورة لكنس ما يقارب من 2,250 كم من الشوارع السريعة والخارجية يومياً في إمارة دبي. وتُعدّ الخطة جزء من إدارة عمليات النفايات التي تُنفذها بلدية دبي للحفاظ على استدامة نظافة كافة مواقع الإمارة، وتبنّيها استخدام التقنيات المتطورة والمعدات الحديثة في هذا المجال وفق أحدث المعايير العالمية وأرقى المواصفات القياسية المعتمدة.

وقال سعيد صفر: "نستهدف من خلال الخطة توريد 4 كانسات جديدة من نفس النوع خلال العام الجاري، خصوصاً وأنها تمتاز بالسرعة العالية لإنجاز عمليات الكنس اليومية مقارنة بالكانسات القديمة، وهو ما سيساعد على تحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة الرقابية الميدانية للأنشطة المرتبطة بإدارة النفايات، فضلاً عن رفع مؤشرات إنجاز بلاغات تشّكُل رمال الطرق التي قد يصل عددها إلى 20 بلاغ في اليوم خلال الأحوال الجوية التي تشتد فيها الرياح والعواصف، إضافةً إلى تلبية متطلبات التوسعات الجديدة والمستمرة في التقاطعات والطرق ضمن إمارة دبي، بما يعزز من سرعة وكفاءة الخدمات البلديّة المُقدمة في مجال النظافة على مدار الساعة".

وأشار صفر، إلى تمكّن فرق نظافة الطرق الرئيسية المكونة من 151 عامل نظافة، و18 مشرف؛ من إنجاز 670 بلاغاً طارئاً منذ بداية العام الجاري، شملت حوادث الطرق والمخلفات المتساقطة على جانبي الطرقات والحيوانات النافقة ومخلفات الرمال. كما نُفّذت سبع حملات نظافة ميدانية متخصصة لنظافة طرق الإمارة الرئيسية والسريعة والجزر الوسطية لإزالة العوائق ومخلفات الحشائش العشوائية، وتراكمات الكثبان الرملية بين الحواجز الحديدية، والتي تؤدي إلى عرقلة السير والتأثير على السلامة المرورية، أسفرت بمجملها عن إزالة 144 طن من مخلفات الحشائش والأشجار الجافة والمخلفات العامة.

ويبلغ عدد الأسطول الآلي لإدارة عمليات النفايات في بلدية دبي 752 مركبة ومعدّة، منها 35 مركبة ومعدّة مخصصة لنظافة الطرق الرئيسية، حيث يعمل الأسطول كاملاً على تنفيذ البرامج الميدانية الروتينية، وعمليات التنظيف العام، وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة في إمارة دبي. تتنوع تلك المعدات ما بين أجهزة الكنس الآلي، ومعدات تنظيف الأرصفة والطرقات العامة، ومعدات تقطيع وفرم المخلفات الزراعية الكبيرة الحجم الناتجة عن المزارع والحدائق العامة وبقايا الأشجار.

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