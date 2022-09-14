الرياض: شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة "تاتا" للخدمات الاستشارية في القطاعات الصناعية المتنوعة، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، وتحسين استدامة إنتاج الغذاء، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الآفات والأمراض، وتحسين جودة المحاصيل.

جاء ذلك خلال حضور معاليه أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالحميد العليوي، أن توقيع المذكرة يأتي تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة للسنوات الأربع المقبلة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنها تعد تجسيدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاعات المتقدمة، والتكنولوجيا الناشئة، ورفع قدرات البنية التحتية الرقمية.

من جهته، أبان المدير الإقليمي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية بالمملكة سودهير سريدهاران، أن التعاون الاستراتيجي بين الجانبين سيشمل مجالات البنية التحتية الرقمية، والعمل على تطوير نماذج زراعية تطبيقية، ونقل المعرفة بين المزارعين لتشكيل منظومة زراعية فاعلة، ما يسهم في تنمية قدرات المزارعين على استخدام الأساليب الزراعية الحديثة القائمة على التقنيات الرقمية، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني، والواقع المجتمعي، والدفع باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية العامة للاستدامة.

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