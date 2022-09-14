الرياض: أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن بدء الدراسة السريرية للكشف عن اعتلال الشبكية السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" وشركة "لين" وذلك خلال جلسة حوارية عقدت اليوم الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ م، في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ويعد اعتلال الشبكية السكري من أهم مسببات فقدان البصر في المملكة نظرًا لارتباطه بمرض السكري ويعد الكشف المبكر عن هذا المرض مهم لتلافي مضاعفاته في وقت متأخر.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي إن هذه الخطوة جاءت نتيجة تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي بين الجهات الأربع المشاركة في الدراسة السريرية على تجربة التقنية في العيادات المحلية على أن يتم إطلاق برنامج كشفي موسع عن المرض باستخدام التقنية ذاتها في المستقبل القريب بإذن الله.

من جهته أوضح المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري أن الإعلان عن الدراسة السريرية هو أحدث منتجات التعاون بين القطاع الصحي والقطاع التقني في المملكة، مبينًا أن "سدايا" تسعى لتعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء والاصطناعي في مختلف المجالات.

يذكر أن شركتي "سكاي" و"لين" ستعملان على تبني وتكامل هذه التقنية في جهات القطاع الصحي بعد نجاح الدراسة السريرية.

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