12 مايو 2022، أبوظبي: أكد مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع أن خدمة "ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية" تسهم في تنظيم القطاع، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة من قبل مهنيين أكفاء ومؤهلين ومرخصين، وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وقال: "إن خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها الدائرة في عام 2020، تعمل على تمكين مقدمي الخدمات الاجتماعية من الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم في الإمارة، حيث شملت تراخيص خمسة مهن ضمن مجالات الرعاية الاجتماعية، بما فيها مهنة الأخصائي النفسي غير السريري، ومحلل السلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد في المجالات الاجتماعية".

وأضاف العامري: "تأتي خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية في سياق مساعي الدائرة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، بما يضمن حصول جميع شرائح المجتمع على أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار جهود الدائرة المستمرة نحو تنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة.

وأوضح أنه تم التقديم على طلب الحصول على رخصة مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل عاملين في عدة جهات حكومية، وخاصةً الجهات التي تُقدم خدمات في مجال الرعاية الاجتماعية، والبالغ عددها 18 جهة، لافتاً إلى أنه يتم استبعاد ورفض طلبات الحصول على التراخيص التي لا تستوفي المعايير المعتمدة.

وأشار العامري إلى أن جميع الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل فردي تبعاً للإجراءات المعتمدة التي يتم على أساسها إصدار رخص المزاولة سواء المهنية أو المؤقتة، وقد تشمل هذه الإجراءات الخضوع لاختبارات الكفاءة أو التحقق من صحة الوثائق المقدمة وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات، ومعايير التعليم والخبرة العملية والمتوفرة عبر موقع الدائرة، موضحاً أن مدة الترخيص تبلغ سنتين تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات تجديد الرخص والتعليم المهني المستمر.

وتعمل الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ تتولى الدائرة مسؤوليات اقتراح ووضع اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

والجدير بالذكر، أن خدمة الترخيص متاحة عبر المنصة الإلكترونية "تم – خدمات حكومة أبوظبي" لجميع المهنيين المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

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