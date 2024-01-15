مسقط: يُعتبر بنك ظفار في طليعة البنوك في سلطنة عُمان في الابتكار في مجال الخدمات المصرفية والمالية، حيث يكرس جهوده لتعزيز النمو المستدام لزبائنه من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول المالية المتطورة التي يقدمها قسم خدمات الاستثمار.

يتألف قسم خدمات الاستثمار من فريق من المتخصصين ذوي الخبرة في السوق المالي، والذين يتمتعون بخبرة مهنية رائدة وفطنة تحليلية ومهارات اتصال مقنعة، ويتفوق قسم خدمات الاستثمار في مساعدة الزبائن على تحقيق زيادة رأس المال وأهداف الاندماج والاستحواذ وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية. ويتأكد النجاح المستمر للقسم من خلال قاعدة زبائنه المتنوعة والمتوسعة باستمرار، والتي تشمل الشركات الناشئة إلى الشركات الراسخة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع العام والحكومي.

ومن خلال إثباته الكفاءة الاستراتيجية في هيكلة تمويل المشاريع؛ فإن قسم خدمات الاستثمار معروف على نطاق واسع بفهمه العميق لاحتياجات الزبائن. ومن خلال العلاقات الوطيدة مع البنوك المحلية والإقليمية، يقوم القسم بترتيب تمويل المشاريع والقروض المشتركة بمهارة.

ومن الأمور المهمة لنجاح القسم، قدرته على تسخير الشبكة الداخلية الهائلة والخبرة المهنية لإداراته داخليًا، مما يعزز بشكل جماعي حضور بنك ظفار المهيمن في قطاع الخدمات المالية في سلطنة عمان. إن هذا الدعم السلس والمتكامل يُمكِّن بنك ظفار من تقديم أفضل الحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة لزبائنه - كل ذلك في إطار زمني محدد والالتزام بالتكلفة.

من بين الخدمات الجديرة بالملاحظة هي الخدمات التي يقدمها قسم تمويل الشركات، المعروف بحلوله المتطورة في أسواق رأس المال للأسهم والديون، والذي يغطي عمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الاستثمارات، وتوظيف الأسهم، ومختلف احتياجات التمويل للشركات، حيث تعتبر الرؤى والمدخلات من خلال قسم تمويل الشركات مفيدة في تحديد المشترين أو الشركاء أو الأهداف المثالية لمصالح الزبائن التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسخير خبرات الفريق لدعم متطلبات تمويل الزبائن للديون والأسهم من خلال إنشاء الهياكل المثالية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

وإن ما يزيد من إثراء قدرات قسم خدمات الاستثمار المصرفية، وجود قسم إدارة الأصول، المعروف بإدارة أصول الزبائن بشكل فعال وبطريقة مربحة ومستدامة. يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من الخدمات المتنوعة بما في ذلك إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ التقديرية وغير التقديرية وإدارة الصناديق، وتشمل المنتجات التي يركز عليها أسواق المال والدخل الثابت والعقارات والأسهم والأصول البديلة، وتقديم منتجات جذابة لتحقيق عوائد مركزة للمستثمرين في كل من استراتيجيات الاستثمار التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب تصريح الفاضل/ فيصل بن حمد سليمان الوهيبي - مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والاستثمار: "إن بنك ظفار لا مثيل له في تقديم الخدمات الاستشارية المالية الاستراتيجية، حيث تقوم وحدة خدمات الاستثمار بتوجيه الزبائن بمهارة لعمليات الاندماج والاستحواذ المعقدة وجمع رأس المال. ضمن قسم استشارات تمويل الشركات، فإننا نقوم بتنسيق الحلول الشاملة بمهارة في كل من أسواق رأس المال والأسهم والديون. وتمتد خبرتنا إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الاستثمارات، وطرح الأسهم، ومختلف متطلبات تمويل الشركات الأخرى."

وأضاف قائلا: "إن قطاع خدمات الاستثمار في بنك ظفار، مدفوعًا بالتزامه الثابت بالدقة التي تركز على الزبائن، يعد بمثابة منارة للإبداع المالي."

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