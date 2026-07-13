المنامة ـ جامع الخليج العربي: نظَّم مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر بجامعة الخليج العربي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول تقييم مؤسسات التعليم العالي، قدمته شركة دلفي ستار الإماراتية، وشارك في عدد من أعضاء الهيئة الإدارية في وحدة التدقيق الداخلي، وذلك في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز كفاءة كوادرها وتطوير ممارسات التدقيق الداخلي وفق أحدث المعايير المهنية.

وركز البرنامج على تطوير منهجية أعمال التدقيق الداخلي بما يتواءم مع خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات الجودة والحوكمة، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتقييم الأداء المؤسسي بكفاءة وفاعلية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المرتبطة بالتقييم المؤسسي، وآليات جمع وتحليل الأدلة، بما يدعم دور التدقيق الداخلي في تقديم ملاحظات وتوصيات مبنية على الأدلة وتحليل المخاطر ودعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام جامعة الخليج العربي بتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وتطوير ممارسات التدقيق الداخلي بما يدعم متطلبات نظامي إدارة الجودة ISO 9001 وإدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001، ويتوافق مع معايير معهد المدققين الداخليين IIA وأفضل الممارسات المهنية في مجالات الحوكمة والرقابة الداخلية والتحسين المستمر.

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