نظمته غرفة تجارة دبي مع انطلاق فعاليات أسبوع الاستدامة

- كبار المتحدثين الذين يمثلون شركات بوينج والاتحاد لإئتمان الصادرات و"يو بي إس" و"إنفيجن بارتنرشيب" استعرضوا رؤياهم حول تفعيل مشاركة الأطراف المعنية في خطط واستراتيجيات الاستدامة

- القرقاوي: إلتزام قادة الأعمال والأطراف المعنية أساسي لخلق تأثير حقيقي في اجندة الاستدامة

دبي : نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً "حوار الرؤوساء التنفيذيين" تحت عنوان "تعزيز التأثير وتحسين القيمة من خلال إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة"، والذي نظم في بداية فعاليات أسبوع الاستدامة 2022 الذي تنظمه الغرفة سنوياً للدفع بأجندة الاستدامة في القطاع الخاص.

وشهد الحوار مشاركة مها القرقاوي، مدير تنفيذي دعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبراين لونج، مدير عام بوينج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعباس بانجو، مدير عام "يو بي إس" للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والدكتور نيروز بدر، الرئيس التنفيذي لـ "إنفيجن بارتنرشيب"، والذين شاركوا الحضور رؤى قيمة حول التنوع والإندماج والاستراتيجيات وأفضل الممارسات والأدوات والمؤشرات لتعزيز إشراك كافة الأطراف المعنية في وضع استراتيجيات الاستدامة .

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت مها القرقاوي إن أي منهجية فعالة للاستدامة تتطلب التزاماً من قبل قادة الأعمال، والأطراف المعنية الخارجية حتى تحقق أهدافها في خلق تأثير حقيقي، مضيفةً إن إسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة وحوار الرؤوساء التنفيذيين يوفر منصة مثالية لتعزيز التعاون والشراكات التي تخلق نتائج ملموسة وتحفز التغير الإيجابي.

وأكدت القرقاوي على الدور الهام الذي تلعبه الأطراف المعنية في توفير الخبرات الثرية والأفكار الجديدة التي تساهم في رفد الشركات بالحلول المبتكرة التي تناقش تحديات الاستدامة وتعزز التأثير المجتمعي، مشيرةً في هذا المجال إلى أن غرف دبي ووفق هيكلتها الجديدة، تلعب دوراً حيوياً ونشطاً في تعزيز تفاعل ومشاركة الأطراف المعنية من القطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة السياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض المتحدثون في الحوار أهمية تحديد الأطراف المعنية المختلفة القادرة على خلق قنوات التواصل وبناء الثقة والمساهمة بفعالية في مبادرات الاستدامة للشركات، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم توقعات الأطراف المعنية، والحفاظ على العلاقات والروابط التي تعتبر جوهرية لتحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها الشركات. وأشار المتحدثون في كلماتهم وعروضهم التعريفية إلى أهمية وضع استراتيجيات فعالة للتواصل تستهدف الأطراف المعنية، معتبرين إياها جزءاً أساسياً في نجاح جهود الدفع بالاستدامة.

وتشمل فعاليات أسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة الذي انطلق في 21 نوفمبر الجاري تحت شعار "إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة" ويستمر حتى 25 نوفمبر، تنظيم جلسة نقاش مستديرة حول الفرص والتحديات والحلول المتعلقة بإشراك وتفاعل العملاء، وجلسة نقاشية أخرى تضم أطرافاً معنية متعددة تسلط الضوء على التقنيات المبتكرة التي بإمكانها أن تدعم تفاعل الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم معرض حول الأعمال والمبادرات المستدامة.

وتم خلال أسبوع الاستدامة إطلاق حملة تحت شعار " لنوحد جهودنا في تعزيز إشراك وتفاعل الأطراف المعنية في الاستدامة"، وهي الحملة التي تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على اتخاذ إجراءات عملية ضمن استراتيجيتها لتعزيز تواصلها وتفاعلها مع الأطراف المعنية.

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للمحررين:

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