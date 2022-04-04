حملة لمدة شهر داخل محلاتها التجارية وعبر الإنترنت تقوم بها شويترامس لتعزيز تكاتف المجتمع حول مفهوم المشاركة

دبي: أعلنت سلسلة محلات سوبرماركت شويترامس الشهيرة في دبي عن إطلاق حملة "ضاعف الحسنات" خلال شهر رمضان المبارك وذلك لمساندة دبي العطاء، هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، وبنك الإمارات للطعام.

في الفترة ما بين 20 مارس و30 أبريل 2022، سيتم تزويد العملاء بمجموعة مختارة من علب الطعام: وجبة جاهزة للأكل مقابل 10 دراهم إماراتية وعلبة مواد غذائية بقيمة 20 درهمًا إماراتياً يمكن شراؤها للتبرع بها عينياً من خلال بنك الطعام الإماراتي، إضافة إلى صندوق من المواد الغذائية المختارة مقابل 50 درهمًا يشتريها العملاء ويقومون بتوزيعها بأنفسهم. وانطلاقا من هذا، سيتم التبرع بعائدات البيع المالية لصالح دبي العطاء لتعزيز برامج التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم. وستكون علب الطعام متاحة للشراء عبر الإنترنت وفي أكثر من 28 فرعاً من فروع شويترامس في جميع أنحاء دبي.

وأفاد عبد الله أحمد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي العطاء: أن "التغذية المدرسية هو محور أساسي لضمان توفير فرص التعليم وإبقاء الطلاب في المدارس وبصحة جيدة. وبفضل دعم شركائنا في شويترامس من خلال العلاقة الوثيقة التي ربطتنا على مدى عشر سنوات، سنعمل على تعزيز التعليم ونحافظ على بقاء الأطفال في المدارس عبر تطبيق نظام غذائي متكامل من برامج التغذية المدرسية. ولغاية الان فقد أطلقنا برامج تعليمية تصل إلى أكثر من 21 مليون مستفيد في 60 دولة نامية."

وفي هذا الصدد فقد ذكر السيد إل تي. باجاراني، رئيس مجموعة شويترامس، "إننا ننشد الخير في كل ما نقدمه لمجتمعنا من منتجات وخدمات على مدار العام. ومن خلال مشاركة الطعام مع المجتمعات المحلية في دبي، وتعزيز برامج التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم، فإننا نضاعف الحسنات في شهر رمضان الفضيل وهذا لن يكون إلا من خلال الدعم السخي من عملائنا وشركائنا والجهات الفاعلة والموظفين".

وتعليقاً على هذا فقد أضاف السيد: داود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام والمدير العام لبلدية دبي: إن "الخير والإحسان يوحد المجتمع ويوطد اوصر الروابط الاجتماعية. لذا فإننا نشكر شركائنا وداعمينا على التبرعات السخية – وبذلك فهم مثلاً يحتذى به في مجال التضامن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".

إن كلاً من دبي العطاء وبنك الإمارات للطعام هما جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حول شويترامس

مجموعة ناجحة مع شركاء في مجالات متنوعة بما في ذلك التصنيع والتوزيع والسلع والبيع بالتجزئة. هذا المزيج الثري يحقق للمجموعة رصيداً ضخمًا من الخبرة والموارد. لقد جاءت شويترامس إلى الإمارات العربية المتحدة عام 1974، ومن خلال سلسلة محلاتها العديدة، والتي تضم أكثر من 40 سوبرماركت، أصبحت شويترامس اسمًا مألوفًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول دبي العطاء منذ تأسيسها عام 2007، تعمل دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب في البلدان النّامية على التعليم السليم من خلال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة وقابلة للتوسّع. ونتيجة لذلك، نجحت المنظمة الخيرية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بإطلاق برامج تعليمية تصل لأكثر من 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

تلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع (SDG 4) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم البرامج أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتعليم الفني والمهني، وتوفير التدريب للشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

وعلاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المدرسية، والتغذية المدرسية، فضلاً عن المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية في المدارس. دبي العطاء هي عضو في إدارة الأمم المتحدة للاتصالات العالمية (UN DGC) ، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف IACAD ، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي.

جدير بالذكر أن المنظمة الخيرية العالمية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع الأموال من خلال التبرعات المباشرة وكذلك من خلال حملات جمع التبرعات، فضلاً عن الحصول على التصاريح وجميع الموافقات عبر . IACAD

ويعد العمل التطوعي أداة قوية لدبي العطاء من أجل إشراك المجتمع الإماراتي في مواجهة تحديات التنمية، حيث تحشد دبي العطاء كافة الجهود لاستقطاب المشاركة المجتمعية من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية ذات الصلة بتفويضها العالمي.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.dubaicares.ae

بنك الامارات للطعام

بنك الامارات للطعام هو منظمة خيرية غير ربحية تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI).

وهي ملتزمة بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين مع التخلص من نفايات الطعام من خلال التعاون مع السلطات المحلية، وكذلك المؤسسات الخيرية المحلية والدولية، لإنشاء نظام بيئي شامل لتخزين وتعبئة وتوزيع الأغذية الطازجة بكفاءة من الفنادق، المطاعم ومحلات السوبرماركت. وهو أول بنك طعام في الإمارات العربية المتحدة.

شويترامس

كيرتي مالهوترا

بريد إلكتروني: kmalhotra@choithrams.com

#بياناتحكومية

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حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل "دبي العطاء" - جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"- على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة ,والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وتلعب "دبي العطاء" دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين مستوى إلتحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي عضو في إدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المنظمة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن إستخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.dubaicares.ae