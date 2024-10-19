الإمارات ترسخ موقعها في صدارة تكنولوجيا النقل المتطورة عبر الاستثمار في تطوير الحلول الأكثر ابتكارًا

الدولة أطلقت أول نظام مترو وتَرام ذاتي القيادة، وقامت ببناء أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم، وأطلقت أفضل خطوط الطيران الرائدة عالميًا

الإمارات العربية المتحدة: كشفت الحملة الإعلامية العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات تحت شعار "استثمر في الإمارات"، والتي تجوب العديد من المدن والعواصم العالمية، عن نموذج مركبة الأجرة الطائرة والمزمع تشغيله كخدمة للتنقل في دولة الإمارات مع حلول العام 2026.

وتسلط الحملة الضوء على أحد أهم تكنولوجيات الخدمات المستقبلية للنقل من خلال سيارات الأجرة الطائرة التجارية، حيث تم عرض النموذج في العاصمة البريطانية لندن، أمام زوار محطة "تشارينغ كروس" في عرض جذب أنظار مرتادي المحطة الشهيرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقية لمدة ست سنوات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة "جوبى" الرائدة في مجال الطيران، ما يشكّل إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة للدولة في قطاع النقل، والذي يشمل إطلاق أول نظام نقل عام ذاتي القيادة بالكامل في العالم.

وكانت الحملة الإعلامية " استثمر في الإمارات" قد بدأت برسالة من النجم العالمي إدريس إلبا، يدعو فيها المبتكرين والمبدعين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

الإمارات في صدارة التكنولوجيا العالمية في قطاع النقل المعاصر

وفيما تجوب الحملة مدنًا عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيورخ، وجنيف ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع، تم تفعيل حملة في لندن، المدينة التي احتضنت أول نظام سكة حديدية عامة، للتعريف بخدمات سيارات الأجرة الطائرة التجارية في الإمارات، حيث سيتم عرض نموذج بحجم كامل للتاكسي الكهربائي في قلب المدينة.

ويضع الاستثمار في تطوير الحلول الأكثر ابتكاراً الإمارات في صدارة التكنولوجيا العالمية في قطاع النقل المعاصر. حيث دفعت الروح الريادية لحكومة دولة الإمارات لإطلاق أول نظام مترو وتَرام ذاتي القيادة، وبناء أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم، وإطلاق أفضل خطوط الطيران الرائدة عالميًا.

وستبدأ خدمات سيارات الأجرة الطائرة في العمل من أربعة مواقع رئيسية في دبي، تشمل مطار دبي الدولي (DXB)، ونخلة جميرا الشهيرة، ومارينا دبي، ووسط مدينة دبي، وذلك عبر الطائرات الكهربائية المستدامة بالكامل، والمصممة لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، ما يجعل الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا تستغرق عشر دقائق فقط، وذلك عبر منظومة دعم متكاملة وإطار تنظيمي مرن وشامل.

وجهة رائدة لتأسيس الأعمال والشركات

وتحرص دولة الإمارات من خلال هذه الحملة إلى دعم رواد الأعمال والمبدعين لتحقيق الأفكار الواعدة وفتح المجال إمامهم للوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارات، ورسخت الإمارات مكانتها كوجهة رائدة لتأسيس الأعمال والشركات لما تحظى به من مقومات كبيرة كعدم وجود ضرائب على دخل الأفراد، وروابط تجارية ولوجستية عالمية، وتوافر وسائل عديدة للتمويل.

سرعة واستباقية حكومية لدعم صناعات المستقبل

يبلغ عدد الشركات الناشئة في الإمارات في الوقت الحالي ما يقرب من ألف شركة، من بينها خمس شركات مليارية "يونيكورن"، تقود صناعات المستقبل مثل التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الأغذية، وتكنولوجيا العقارات. ومؤخرًا، استثمرت شركة مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في شركة "G42" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، مما عزز مكانة الإمارات كقوة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي عالميًا، إلى جانب أسواق رئيسية أخرى مثل العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.

-انتهى-

#بياناتحكومية