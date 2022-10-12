وقعت حكومة جمهورية رواندا ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، مذكرة تفاهم مع شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية مؤخراً، على هامش معرض (جايتكس 2022م) المقام في إمارة دبي، وذلك لدراسة آفاق التعاون والفرص المشتركة، حيث مثل الوزارة الرواندية خلال التوقيع سفير الجمهورية لدى دولة الامارات العربية المتحدة ايمانويل هاتيجيكا، فيما مثل "عِلم" الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

وأوضح المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "عِلم" ماجد بن سعد العريفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الشركة بالتوسع في الأعمال في الأسواق الدولية، مضيفاً أن المذكرة تتضمن تطوير الخدمات الالكترونية الحكومية والاستشارات في مجالات المشاريع علاوة على البحث عن الفرص المشتركة في المجالات ذات العلاقة.

وأضاف العريفي أن هذا التعاون يأتي في الوقت الذي تقود فيه راوندا مجلس "إفريقيا الذكية"، والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي وتبني الرقمنة من أجل نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة متقدمة، من خلال مشاركة الخبرات المتراكمة لـ "علم"، وتحويل مجموعة من الممارسات إلى الواقع العملي ومنها تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال خدمات المنصات والتقنيات الرقمية الجديدة بما يضمن تحسين جودة الحياة في الأسواق التي تعمل بها الشركة.

الجدير بالذكر أنّ "عِلم" تهتم بالتطوير المستمر وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية، حيث تسعى إلى الاستثمار في مجال التحول الرقمي ونقل تجاربها وخبراتها في مجالات الرقمنة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركائها المحليين في الأسواق المستهدفة في قارتي آسيا وأفريقيا، حيث تعمل الشركة على توسيع شبكة الشركاء المحليين والدوليين لتساعد في الوصول الأسرع لأسواقها المستهدفة في إفريقيا وآسيا.

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