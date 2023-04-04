الغرير إينجينيرنغ الشركة الوحيدة في قطاع البناء التي تحصل على جائزة دبي للجودة 2023 للتميز المؤسسي

جائزة دبي للجودة هي الجائزة الثانية التي تمنحها حكومة دبي لشركة الغرير إينجينيرنغ

دبي -الإمارات العربية المتحدة: حصلت الغرير إينجينيرنغ، إحدى شركات قطاع البناء والخدمات التابعة لشركة الغرير للاستثمار التي تُعد واحدة من أكبر فروع شركات الأعمال العائلية المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة، على جائزة دبي للجودة 2023 في "فئة البناء" والتي منحتها كل من حكومة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة تكريماً لها على تميزها في العمل المؤسسي.

تستند جائزة دبي للجودة في تقييمها على "نموذج التميز" الذي تعتمده المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة كمعيار شامل للتميز المؤسسي. وفي الإمارات العربية المتحدة، تُعد الجائزة معياراً للجودة يتم القياس به في مختلف القطاعات ومجالات العمل، ويتم تكريم المؤسسات التي تلتزم بمعايير التميز وتحرص على تقديم أفضل نماذج الخدمة في فئتها، وتواصل التفرد في الأداء المؤسسي.

وتحرص شركة الغرير إينجينيرنغ على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أعمالها في مختلف القطاعات، وقد حصلت على جائزة دبي للجودة تقديراً لنهجها التقدمي في تطوير حلول هندسية مبتكرة تواصل من خلالها تحقيق التميز في كل ما تقوم به. وتأتي هذه الجائزة كمحطة فارقة في مسيرة الغرير إنيجينيرنغ ذلك أنها تُعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الهندسة والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما هذه الجائزة الثانية التي تحصل عليها الشركة حيث كُرمت في المرة الأولى في عام 2020.

ووفقاً لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الذي يهدف إلى تعزيز تميز الأعمال، تُركّز الغرير إينجينيرنغ على الأداء العالي والابتكار حيث تضعهما في صميم أعمالها. وبفضل هذا النهج، حصدت العديد من الجوائز الدولية الأخرى في الجودة والصحة والسلامة، بما في ذلك "جائزة الشيخ خليفة للامتياز"، و"جائزة سيف الشرف" المرموقة بعد تحقيقها معيار الخمس نجوم واجتيازها تدقيق مجلس السلامة البريطاني.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال جاكوب جون - الرئيس التنفيذي لشركة الغرير إينجينيرنغ: "يشرفنا أن نفوز بجائزة دبي للجودة الثانية لنا تقديراً لتميزنا في أعمالنا خلال السنوات الخمس الماضية. إن تأسيس شركتنا منذ بدايتها بالاعتماد على نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ساهم في بناء ثقافة تلتزم بالأداء العالي، وتحافظ على المرونة اللازمة، وتتكيف مع التغيرات، وتتطور بما يتماشى والأهداف المستقبلية. يُمثل هذا الإنجاز انعكاس لالتزامنا بالحفاظ على أفضل المعايير في خدماتنا وأعمالنا مع تبني ثقافة التطوير المستمر. نحن فخورون بالتزام وتفاني أعضاء فريق العمل وبذلهم الجهود المتواصلة لتحقيق التميز المُستدام، ونؤكد بأننا لا زلنا في بداية مشوارنا حيث نطمح لترك إرث إيجابي ومستدام ونتطلع إلى مواصلة السعي لتحقيق التميز وتحسين حياة المجتمعات".

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