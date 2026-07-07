الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت حكومة الفجيرة اتفاقية مع مصفاة الاتحاد التابعة لشركة «اتحاد إنيرجي القابضة» ش.م.ع، لشراء إنتاج البنزين من المصفاة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام حكومة الفجيرة بدعم وتمكين المشاريع الاستراتيجية وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للصناعات البترولية والخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال سعادة محمد الضنحاني - مدير الديوان الأميري بالفجيرة: "أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية حكومة الفجيرة في تعزيز أمن الطاقة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاعات لتطوير البنية التحتية للطاقة".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى دعم تطوير مشروع «مصفاة الاتحاد»، من خلال إرساء إطار تجاري طويل الأمد لشراء إنتاج البنزين، بما يعزز استدامة المشروع ويسهم في دعم منظومة الإمدادات البترولية، ويواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى من مشروع «مصفاة الاتحاد» نحو 15 ألف برميل يومياً، مع التركيز على معالجة مادة النفثا لإنتاج بنزين مطابق لمواصفات "يورو ٥" إلى جانب منتجات بترولية مكررة أخرى تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

نبذة عن «اتحاد إنيرجي القابضة» ش.م.ع

«اتحاد إنيرجي القابضة» ش.م.ع هي شركة قابضة متخصصة في الطاقة والبنية التحتية مدرجة في سوق دبي المالي، وتمثل منصة متكاملة للبنية التحتية والطاقة بكافة انواعها، تركز على تطوير وتشغيل أصول استراتيجية عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما يشمل التكرير والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل البحري والبنية التحتية ذات الصلة. ومن خلال الاستثمار في هذه القطاعات، تلتزم الشركة بدعم قطاع الطاقة المحلي والإقليمي، وتعزيزالنمو المستدام، وخلق قيمة اضافية طويلة الأمد لمساهميها.

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