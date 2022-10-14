بينها "مايكروسوفت" و"هواوي" و"برايس ووترهاوس كوبرز" و"إس.ايه.بي" و"دبي الرقمية"

سعود بن سلطان القاسمي: المشاركة فتحت آفاق نحو المزيد من التقدم في تكامل الإنسان مع التقنية

جناح الشارقة يستقطب أكثر من 40 زائر من كبار الشخصيات الذين تعرفوا على المبادرات والمشاريع المقدمة

الزوار تعرفوا على 15 مشروعا بارزا قدمتها حكومة الشارقة في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي

دبي: اختتم جناح الشارقة اليوم الجمعة مشاركته الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، والتي توجت نشاطا مكثفا على مدى خمسة أيام، استكشفت خلالها حكومة الشارقة آفاق التعاون في أحدث تقنيات المستقبل مع عدد كبير من الجهات والشركات المحلية والعالمية. واستقبل الجناح على مدى أيام المشاركة أكثر من 40 من كبار الشخصيات، الذين تعرفوا على أبرز المشروعات التي تتبناها حكومة الشارقة في مجال التحول الرقمي وتقنيات المستقبل.

وعقد الجناح 12 ورشة عمل، استضافت من خلالها خبراء نخبة من أبرز الشركات العالمية لمناقشة أحدث التقنيات الواعدة في العالم، مثل الميتافيرس، والواقع الافتراضي المعزز؛ كما استعرض الجناح، الواقع في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، 15 مشروعا ومبادرة تقدمها 10 جهات حكومية. توفّر تلك المشروعات والمبادرات خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وتحت عنوان "رقمنة الطاقة لدفع ثورة الطاقة من أجل مستقبل أفضل" جرى بحث استراتيجيات التحول الرقمي، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، بالتعاون مع شركة هواوي. وناقش خبراء مستقبل حكومات الميتافيرس ضمن ورشتي عمل عقدتا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودبي الرقمية تحت عنوان "مستقبل الحكومات في الميتافيرس". كما عقدت ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية "تحت عنوان التحول الرقمي في الحكومة" وأخرى حول تفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والخاص بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

كما بحث التحول إلى حكومة الميتافيرس في رشة عمل تحت عنوان "التحول من الحكومة الرقمية إلى حكومة الميتافيرس"، بحضور خبراء من شركة إس.ايه.بي، بينما بحثت ورشة عمل أخرى بعنوان "لماذا الوظائف هي الروبوتات والحياة للناس" موضوعات مرتبطة بتوظيف الروبوتات واستعداد الإنسان لمستقبل العمل في ظل الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة "وايد إمباكت".

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، إن "المشاركة الناجحة لحكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية تفتح آفاقا نحو مزيد من التقدم في مواصلة تكامل الإنسان مع التقنية، وهو الهدف الذي استُلهم منه شعار هذه المشاركة. ونشكر جميع الجهات الحكومية التي ساهمت في نجاح هذه المشاركة الاستثنائية وتعريف العالم بما توصلت إليه إمارة الشارقة من تقدم تقني ومعرفي في مختلف القطاعات".

وأبرزت مشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 15 مشروعا تقنيا في الإماراة، تهدف إلى الاستعانة بأحدث ما توصل إليه العلم والعالم من تقنيات في خدمة الإنسان والبشرية. من بين هذه المشروعات، مشروع "إنهاء إجراءات السفر ذاتياً - السفر الذاتي"، ومشروع "التحقق الآلي لبطاقة الصعود"، و"نظام إدارة تدفّق المسافرين وصفوف الانتظار"، و"مكتب الاستعلام الذكي"، لهيئة مطار الشارقة الدولي.

وعرضت هيئة الإنماء التجاري والسياحي مشروعي "الشارقة على الميتافيرس" و"المرشد السياحي الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي". وعرض مكتب الشارقة الرقمية "تطبيق الشارقة الرقمية"، بينما عرضت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مشروع مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة على تخيل الاماكن وتهيئتهم قبل زيارتها "وجهتي"، وعرضت بلدية مدينة الشارقة "الخارطة الايجارية التفاعلية" و"روبوت أتمتة العمليات"، في حين عرضت بلدية مدينة كلباء مشروع "كلباء تنمو". وقدمت دائرة التخطيط والمساحة مشروع "مركز المعاملات الافتراضي باستخدام الميتافيرس"

واستعرضت أكاديمية العلوم الشرطية "مشروع التطوير الرقمي للكفاءات"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، بينما استعرضت دائرة المالية المركزية في الشارقة مشروع "الجرد الرقمي"، وهو مشروع يختص بجرد أصول الجهات الحكومية باستخدام تقنية التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) عبر أجهزة متخصصة مزودة بهذه التقنية التي من شأنها تسهيل عملية الجرد على الجهات الحكومية. وعرضت هيئة الشارقة للآثار "مشروع استخدام تقنية الواقع المعزز في مجال التعليم"، حيث تُعرض القطع الأثرية والمواقع الأثرية بتقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي بتفاصيلها الحقيقية وبالرسم التخيلي التكميلي.

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