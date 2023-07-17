ضمن أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة

عبدالله لوتاه:

دولة الإمارات تؤدي دوراً ريادياً وفاعلاً لتعزيز التبادل المعرفي الحكومي لتمكين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 عالمياً

الإمارات تتبنى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة خبراتها مع الحكومات والدول اعتماداً على منهجية مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة

نوال الحوسني:

الإمارات ترجمت التزامها بتعزيز الطاقة النظيفة عبر استثمارها أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم.

دولة الإمارات تعزز دور الطاقة النظيفة عالمياً لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والمجتمعات

دبي: أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة في هذا الشأن مع مختلف الحكومات والدول اعتماداً على منهجية مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة لخير المجتمعات والشعوب.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية والمحلية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، "منصة البيانات الخاصة بدولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة" وذلك ضمن مشاركة وفد حكومة دولة الإمارات في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 10 إلى 19 يوليو الجاري في نيويورك.

وقال عبدالله لوتاه: إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة وأداء دور ريادي وفاعل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامةمن أجل مستقبل مستدام للجميع، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم المشاريع التحوّلية محلياً وعالمياً وتوسيع نطاق التبادل المعرفي الحكومي لتمكين الخطط والأهداف التنموية المستدامة وتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأضاف عبدالله لوتاه: كانت دولة الإمارات الأولى في المنطقة التي أطلقت مركزاً للبيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في أكتوبر 2017 بجهد مشترك بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية مخرجات تقرير المراجعة الطوعية الخاص بدولة الإمارات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة كنموذج ناجح في تسريع تحقيق تلك الأهداف عالمياً.

ويواصل وفد حكومة دولة الإمارات عقد اجتماعات ولقاءات مع نخبة من أبرز مسؤولي الأمم المتحدة والخبراء والمختصين وممثلي الجهات المعنية بأهداف التنمية المستدامة من مختلف الدول المشاركة في المنتدى الدولي، حيث بحث الوفد آليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والدول المشاركة في المنتدى والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.

وشارك الوفد في جلستين محوريتين حول الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل بتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، حيث ركّزت الجلسة الأولى على العلاقة التكاملية بين الهدف السابع وبقية أهداف التنمية المستدامة، فيما ناقشت الجلسة الثانية تمويل مشاريع توفير الطاقة النظيفة من خلال التضامن والمساواة لتحقيق الطموحات.

واستعرض الوفد عدد من الشراكات التي نجم عنها مشاريع نوعية في هذا المجال مثل تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ بقيمة 50 مليون دولار، ومن خلاله أنجزت "مصدر" شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 11 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ وذلك من خلال دورتين تمويليتين أطلقهما الصندوق بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وتنتج هذه المشاريع 6.5 ميجاواط من الطاقة المتجددة وتساهم في منع انبعاث 8447 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون والاستغناء عن 2.3 مليون ليتر من وقود الديزل سنوياً.

الإمارات داعم دولي رئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة

واستعرضت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، خلال مشاركتها في الجلستين تجربة دولة الإمارات واستراتيجيتها الرائدة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة محلياً وعالمياً.

وقالت الحوسني: "تواصل دولة الإمارات ريادتها العالمية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المتمثل بتوفير طاقة نظيفة، وهي تسرّع تحوّل الطاقة وتنوّع مزيجها داخل الدولة وحول العالم، لتساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي"، مؤكدة أن الإمارات ترجمت على مدى السنوات التزامها بتعزيز الطاقة النظيفة عبر استثمارها أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم.

كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022.

وأضافت الحوسني: "تتعاون دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في دعم وتمويل مشاريع حيوية للطاقة النظيفة حول العالم، مثل مشروع منصة تمويل تسريع تحوّل الطاقة "إيتاف" البالغة قيمته مليار دولار، والذي أطلقته دولة الإمارات و"آيرينا" عام 2021، وحظي باستثمارات رئيسية من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 400 مليون دولار، ومبادرة"تمكين الحياة وسبل العيش - الطاقة المتجددة لأجل العمل المناخي" الهادفة إلى جمع مليار دولار لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية والصحية، وغيرها من المبادرات التي تعزز دور الطاقة النظيفة الداعم لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والمجتمعات."

نهضة عمرانية ومجتمعات مستدامة للمستقبل

وعرض الوفد الإماراتي تجربة الإمارات الرائدة في النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها منذ قيام اتحادها قبل أكثر من خمسين عاماً، كما ناقش تعزيز حضور غايات الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" في رؤية مئوية الإمارات 2071.

كما التقى الوفد الحكومي الإماراتي روهيت أجاروالا، مفوض إدارة حماية البيئة بمدينة نيويورك، حيث ناقش مجالات التعاون المشتركة في قطاعات إزالة الكربون من المناطق الحضرية، والتخطيط الذكي لمدن ومجتمعات المستقبل المستدامة، واستشراف الحلول الذكية للتحديات المستقبلية المرتقبة وتحويلها إلى فرص في قطاعات التخطيط العمراني المستدام والبنى التحتية.

ويضم الوفد الحكومي الإماراتي إلى منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2023 نخبة من المسؤولين والمديرين من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً دائماً لها، ومكتب مؤتمر الأطراف "COP28"، وبرنامج القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتأتي مشاركة الوفد هذا العام انسجاماً مع "عام الاستدامة 2023" في دولة الإمارات والذي يشهد أيضاً استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) نوفمبر المقبل.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويشكّل المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2012 المنصة الأساسية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، وله دور مركزي في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتقام هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تسريع التعافي من جائحة كوفيد-19 ومواصلة التطبيق الكامل لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030." وتتركز المباحثات بشكل رئيسي خلالها حول خمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف السادس الخاص بـ"المياه النظيفة والنظافة الصحية" والهدف السابع الخاص بـ"الطاقة النظيفة بأسعار معقولة" والهدف التاسع الخاص بـ"الصناعة والابتكار والحياة الأساسية" والهدف الحادي عشر الخاص بـ"مدن ومجتمعات محلية مستدامة" والهدف السابع عشر المتمثل بـ"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

#بياناتحكومية

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