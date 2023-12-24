مسقط: سعياً منه لتقديم حلول مالية مبتكرة، قام البنك الأهلي بتحسين حساب العائد اليومي "الوفرة بلس" الذي يمكن العملاء من تحقيق تطلعاتهم المالية. ويقدم حساب التوفير المحسن الآن عوائد تصل إلى نسبة 2% سنوياً، إلى جانب مجموعة من الميزات المصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء المميزين. ومع حساب التوفير المستدام عزز البنك تفانيه بكونه "شريكًا للتميز" لقاعدة عملائه المتنامية.

الوفرة بلس هو حساب عائد يومي يقدم أسعارًا تنافسية والعديد من التسهيلات مثل بطاقة الخصم المباشر والمعاملات الغير محدودة. ويمكن للعملاء إدارة أموالهم على مدار الساعة من خلال قنوات البنك الأهلي الرقمية أو عبر شبكة أفرع البنك المتنامية. و يتم دفع فوائد الحساب التنافسية تلقائيا بشكل يومي لتعزيز مدخرات العميل بشكل فعال.

قال الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، "في البنك الأهلي نفخر بالتزامنا تجاه عملائنا، حيث نسعى إلى تجاوز توقعاتهم، وذلك بتقديم عروض مجزية. ويجسد حساب الوفرة بلس تفانينا الذي نوليه لتمكين عملائنا، مما يضعنا بمركزية الشريك المختار للتميز."

وأضاف البلوشي قائلاً، "يشيد تفانينا الراسخ إلى جهودنا في تشكيل المشهد المالي من خلال دعم ثقافة الادخار بين الناس. ولقد قمنا بتيسير استخدام حساب الوفرة بلس، ضامنين بأن عملاءنا سيستطيعون وبسهولة من تعزيز مدخراتهم يومياً. ويُعد العرض جزءًا من محفظة خدماتنا الواسعة، ونحث عملائنا الحاليين أو المحتملين على الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتحسين وضعهم المالي. مع البنك الأهلي يمكنك وبكل ثقة أن تحقق تطلعاتك المالية."

يتميز البنك الأهلي في طرح خدماته المصرفية، حيث يعمل بناءً على ردود أفعال العملاء وملاحظاتهم وتفضيلاتهم. وباعتباره شريكًا موثوقًا للتميز، يعمل البنك على تمكين العملاء وإرشادهم لتحقيق أهدافهم المالية. وانطلاقًا من منظور أن الابتكار يدفع التقدم، يسعى البنك الأهلي باستمرار إلى تقديم الأفضل لقاعدة عملائه المتنامية والمتنوعة.

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