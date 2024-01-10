مسقط: أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، النافذة الإسلامية لبنك ظفار، عن تدشين "حساب التوفير للقاصر" يهدف لتمكين الشباب وتوفير أساس مالي آمن وجدير بالثقة للجيل القادم.

يقدم حساب التوفير للقاصر مجموعة شاملة من الميزات التي توفر أساسًا قويًا لمستقبل مالي آمن، حيث يسلط الضوء على التزام ميسرة بالتثقيف المالي، مما يدل على أن الحساب لا يقتصر فقط على الودائع والسحوبات.

وصرح الفاضل/ عامر بن سعيد محمد العمري، نائب المدير العام ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية بميسرة بقوله: "يسعدنا إطلاق حساب التوفير للقصر الذي يزود الشباب بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتطوير أساس مالي قوي. نحن نؤمن بأن الثقافة المالية ضرورية للنجاح في الحياة، ونحن ملتزمون بتمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وبالتالي تحقيق أهدافهم وأحلامهم."

إن حساب التوفير للقاصر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (يعتمد على نظام المضاربة) وقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، مما يوفر لهم منصة آمنة وسهلة الوصول لإدارة أموالهم بينما يتعلمون المبادئ الأساسية لإدارة أموالهم. مع عدم وجود حد أدنى للرصيد، ودفع أرباح تنافسية (اعتمادًا على متوسط الرصيد الشهري)، ومرونة في تحديد وتغيير الحد الأقصى للسحب من حسابات القصّر من قبل الأب/ الوصي، وبطاقة الخصم المباشر المخصصة، كما يتم شمل أصحاب حسابات القصّر بالمنفعة المالية الشهرية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن للوالدين أو الأوصياء المشاركة بطريقة فعالة في الرحلة المالية للقاصر من خلال مراقبة أنشطة الحساب والمعاملات، مما يعزز إدارة الأموال المسؤولة. كما ستقوم ميسرة بإصدار بطاقة خصم مباشر إضافية باسم القاصر بشكل فوري دون أي قيود على الأب/ الوصي لإيداع وسحب الأموال في أي وقت، إضافةً إلى التعليمات الدائمة المجانية.

يمكن فتح الحساب من قبل والد/ الوصي القانوني للقاصر مع نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وإثبات العنوان (فاتورة الكهرباء/ الماء). ويتعين على الأب/ الوصي القانوني أيضًا تقديم البطاقة الشخصية (إذا كان عمانيًا)، وعلى المقيمين تقديم نسخة من بطاقة المقيم وصفحة تأشيرة الإقامة في جواز السفر.

تسعى ميسرة إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية لزبائنها، علاوةً على تعزيز مكانتها كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلبي احتياجات زبائنها من خلال الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها ملتزمة بإتباع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي. لذا تحرص ميسرة على أن تلبي خدمات التمويل التي نقدمها للزبائن تطلعاتهم، بما فيها شراء منزل أحلامهم أو تعليم أبنائهم، أو غيرها من التطلعات.

الجدير بالذكر أن ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية - نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار - دشنت منذ انطلاق عملياتها مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تخدم شريحة واسعة من زبائنها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على ردود الزبائن الكرام.

لمزيد من المعلومات حول حساب القاصر في ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، قم بزيارة أي فرع من فروع ميسرة أو الاطلاع على الموقع الالكتروني www.maisarah-oman.com.

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