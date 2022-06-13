(جنيف) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انتعاش قطاع السفر الجوي بشكل ملموس في شهر أبريل الماضي بالرغم من تبعات الحرب في أوكرانيا وقيود السفر المفروضة في الصين، إذ يُعزى هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى مستويات الطلب العالمي على الرحلات الجوية.

ملاحظة: نعود في هذا التقرير إلى إجراء المقارنات على أساس سنوي بدلاً من مقارنة النتائج مع تلك المسجّلة في عام 2019، ما لم يرد خلاف ذلك. نظراً لمستويات الحركة المنخفضة في عام 2021، قد تُظهر بعض الأسواق معدلات نمو سنوية عالية جداً بالرغم من أنّ حجمها ما زال أصغر بكثير مما كان عليه في عام 2019.

شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في أبريل 2022 ارتفاعاً بنسبة 78.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة طفيفة عن الارتفاع السنوي المسجَّل في مارس 2022 والذي بلغ 76.0% على أساس سنوي.

تراجع الطلب على السفر الجوي المحلي بنسبة 1.0% في أبريل 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويأتي هذا التراجع بعد زيادة في الطلب بلغت 10.6% في مارس 2022. ويُعزى هذا التراجع بشكل كلي إلى مواصلة فرض قيود صارمة على حركة السفر في الصين، إذ انخفضت حركة المسافرين المحلية بنسبة 80.8% على أساس سنوي. وبشكل عام، انخفض إجمالي حركة المسافرين المحلية بمعدل 25.8% في أبريل 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

سجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى الدولي ارتفاعاً بنسبة 331.9% مقارنة بشهر أبريل 2021، وبزيادة تجاوزت نسبة 289.9% المُسجلة في مارس 2022 مقارنةً بالعام السابق. وشهدت مجموعة من المسارات ارتفاعاً في الطلب مقارنةً بتلك المسجلة في الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، ويشمل ذلك مسارات الرحلات بين أوروبا وأمريكا الوسطى، وبين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وبين أمريكا الشمالية والوسطى. وانخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى الدولي بنسبة 43.4% في أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "بالتوازي مع رفع العديد من القيود المفروضة على الحركة عبر الحدود، بتنا نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات السفر، إذ يُعزى هذا الارتفاع إلى الرغبة القوية لدى المسافرين بتعويض فرص السفر التي فاتتهم خلال العامين الماضيين. وعند النظر إلى بيانات شهر أبريل، نجد أنها تدعو إلى التفاؤل في غالبية الأسواق، باستثناء الصين التي تواصل فرض قيود صارمة على السفر".

وتابع والش قائلاً: "تعكس تجربة الدول الأخرى في هذا الشأن إمكانية إدارة حركة السفر المتزايدة من خلال تعزيز مناعة السكان واستخدام الأنظمة الاعتيادية لمراقبة الأمراض. ونأمل أن تعتمد الصين هذا النموذج الناجح قريباً وتبدأ تدريجياً بتخفيف هذه القيود الصارمة على حركة السفر".

أسواق المسافرين العالمية

سجلت شركات الطيران الأوروبية في أبريل زيادة في حركة المسافرين الدوليين بنسبة 480.0% بالمقارنة مع أبريل 2021، وبزيادة كبيرة فاقت تلك المُسجلة في شهر مارس 2022، والتي بلغت 434.3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021. كما ارتفعت السعة بنسبة 233.5% وازداد عامل الحمولة بنسبة 33.7 نقطة مئوية إلى 79.4%.

وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً في حركة المسافرين الدوليين في أبريل بنسبة 290.8% مقارنةً بشهر أبريل 2021، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً في المكاسب المسجلة في مارس 2022 والبالغة 197.2% مقارنةً مع الشهر نفسه من عام 2021. كما ارتفعت السعة بنسبة 88.6%، وازداد عامل الحمولة بنسبة 34.6 نقطة مئوية إلى 66.8%، ليستمر بكونه المعدل الأدنى في جميع المناطق.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً في الطلب بنسبة 265.0% في أبريل 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، لتتفوق على الزيادة المسجلة في مارس 2022 والتي بلغت 252.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. كما ارتفعت السعة في مارس بنسبة 101.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وازداد عامل الحمولة بواقع 32.2 نقطة مئوية إلى 71.7%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال شهر أبريل تحسناً في حركة المسافرين بنسبة 230.2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، والذي يمثل زيادة طفيفة عن الارتفاع المسجل في مارس 2022 بنسبة 227.9% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021. كما ارتفعت السعة بنسبة 98.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 31.6 نقطة مئوية إلى 79.3%.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 263.2% في أبريل مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2021، ما مثل تحسناً عن الزيادة المسجَّلة في مارس 2022 بنسبة 241.2% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021. وارتفعت السعة في أبريل بنسبة 189.1%، وازداد عامل الحمولة بواقع 16.8 نقطة مئوية ليصل إلى 82.3%، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الـ 19 على التوالي.

وارتفعت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أفريقيا بنسبة 116.2% في أبريل 2022 مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز الزيادة السنوية المُسجَّلة في مارس 2022 والبالغة 93.3%. كما ارتفعت السعة في أبريل 2022 بنسبة 65.7% وازداد عامل الحمولة بواقع 15.7 نقطة مئوية ليصل إلى 67.3%.

أسواق المسافرين المحلية

ارتفع الطب المحلي في أستراليا بنسبة 47.5% مقارنة مع أبريل 2021، إذ تجاوز زيادة حركة المُسافرين المُسجلة في مارس 2022، والتي بلغت 36.5% بفضل رفع قيود السفر وتحسّن ثقة المسافرين.

وحققت اليابان أيضاً مكاسب شهرية مع ارتفاع إيرادات الركاب لكل كيلومتر في السوق المحلية بنسبة 57.0% على أساس سنوي، متفوقاً على الزيادة في شهر مارس 2022 والتي بلغت 46.5% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021.

2022 مقابل 2019

كان إجمالي الطلب المسجَّل في أبريل 2022 أقل بنسبة 37.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ولكنه كان في الوقت ذاته أفضل من التراجع بنسبة 41.3% في مارس 2022 مقارنة بشهر مارس 2019.

الخلاصة

أضاف والش قائلاً: "تزامناً مع اقتراب بدء موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، أصبح من الواضح أن قيود السفر التي فُرضت لمدة عامين لم تتسبب في إضعاف رغبة الناس بالاستفادة من مزايا الحرية التي يوفرها السفر، حيث يشهد الطلب في المناطق الخالية من القيود عودة سريعة إلى مستوياته في الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19. ومن الواضح بالمقابل أن الإجراءات الحكومية غير السليمة المتبعة لإدارة الجائحة ما تزال مستمرة حتى الوقت الحالي، إذ فرضت السياسات والمنهجيات الحكومية المتبدلة حالة من عدم اليقين، مما لم يمنح قطاع الطيران الوقت الكافي لاستئناف أنشطته التي توقفت بشكل شبه كلي لمدة عامين. وبالتالي من غير المستغرب أن نشهد تأخيراً في العمليات في بعض المناطق، مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز ثقة المسافرين بالرحلات الجوية".

وأردف: "سيتوجه قادة قطاع الطيران العالمي خلال الأيام القليلة القادمة إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور فعاليات الاجتماع العام السنوي الـ 78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، واللذين سينعقدان بنظام الحضور المباشر للمرة الأولى منذ عام 2019. وتعطي هذه الخطوة إشارات قوية لتشجيع الحكومات على رفع القيود والشروط المتبقية المفروضة على حركة السفر، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية متطلبات المسافرين الذين يعكس إقبالهم الكبير على السفر الجوي رغبتهم في استعادة حقهم بالسفر بشكل كامل".

يمكنكم الاطلاع على تحليل سوق حركة المسافرين جواً لشهر أبريل 2022

#بياناتحكومية

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