لندن: اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مشاركتها الناجحة في معرض التعدين أكبر حدث دولي من نوعه في أوروبا، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وجمع تحت مظلته أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 100 دولة من كبار المستثمرين العالميين إلى جانب أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في الحدث الفرص والإمكانات التي تتيحها للشركات العاملة في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وما يوفره مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة من خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث ركزت الهيئة على استعراض البنية التحتية المتطورة والمرافق التي تساعد الشركات على تسويق منتجاتها بشكل واسع، بالاستفادة من التسهيلات التي يوفرها المجمع للمستثمرين الراغبين في التوسع نحو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

250 شركة إقليمية وعالمية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر "موارد الغد تسريع انتقال الطاقة" الذي عقد ضمن فعاليات المعرض، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رئيسي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة، مشيراً إلى الجهود الرائدة التي تبذلها "حرة مطار الشارقة الدولي" في دعم هذا التوجه، عبر مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة الذي يعد أحد أكبر المراكز لمصافي الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يضم أكثر من 55 مصفاة للذهب، ويعتبر موطن لما يزيد عن 250 شركة إقليمية وعالمية متخصصة في مجال صناعة وتجارة معادن الذهب والبلاتين والفضة والتيتانيوم.

مزايا تنافسية

واستعرض سعادة المزروعي المزايا التنافسية التي توفرها الهيئة للمستثمرين في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، مشيراً إلى أن مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة يعتبر بيئة نموذجية لدعم تجارة وتصنيع المعادن الثمينة، حيث يمتلك المجمع بنية تحتية حديثة ومرافق لوجستية متعددة الوسائط مدعومة بخدمات حكومية وتجارية متكاملة تتيح للشركات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة والقرب من أهم مراكز تصنيع وإنتاج الألماس والذهب في مختلف قارات العالم بالإضافة إلى خطوط النقل التي تربط المجمع مع كبرى الأسواق العالمية.

وجهة استراتيجية للمستثمرين

يشار إلى أن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تبرز كوجهة استراتيجية متميزة للمستثمرين في مجال الذهب والألماس، حيث تقدم منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تجعلها مركزًا عالميًا لهذه الصناعة، كما تتميز بسرعة إجراءاتها حيث يتم إصدار التراخيص خلال ساعة واحدة فقط، مما يختصر الوقت ويسهل عملية بدء الأعمال بشكل فوري، كما توفر بنية تحتية متطورة تشمل مساحات عمل متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات بأسعار تنافسية، مع ضمان جودة عالية وكفاءة تشغيلية، وتقدم المنطقة الحرة خدمات مصرفية متكاملة تدعم التوسع والنمو للشركات العاملة في قطاع الذهب والألماس وغيره من القطاعات، وتتميز أيضًا بمنظومة متكاملة توفر بيئة آمنة للمستثمرين والشركات.

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