سعادة سعود سالم المزروعي: منصة "جلوبال ريل" فرصة للتواصل وبناء شراكات جديدة في مجال النقل والبنية التحتية

الشارقة: تستعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي للمشاركة في النسخة الافتتاحية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل"، والذي سيقام في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار "تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي".

وخلال مشاركتها بجناح خاص، في هذا الحدث البارز الذي تستضيفه شركة "الاتحاد للقطارات" بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة "أدنيك"، و"دي إم جي إيفنتس"، تسلط حرة مطار الشارقة الدولي الضوء على فرص النمو الهائلة التي توفرها المنطقة وإمارة الشارقة للشركات للانطلاق إلى الأسواق الأكثر توسعاً ونمواً، والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة والحلول الاستثمارية التي تجعل من الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات المختلفة.

إضاءة على الخدمات المتميزة

وخلال الحدث تستعرض الهيئة جهودها على صعيد دعم قطاع الخدمات اللوجستية، عبر توفير الحلول والمرافق التي تلبي تطلعات المستثمرين وتساعدهم على تحقيق التطور والازدهار في الأسواق التنافسية وفق منظومة متكاملة تلائم مختلف الخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بها بما تتميز به حرة مطار الشارقة الدولي من بنية تحتية متطورة وخدمات رقمية وأنظمة اتصالات مبتكرة من أجل تسهيل حركة البضائع بالإضافة إلى القرب من مطار الشارقة الدولي ما يعد حافزاً للشركات العاملة في هذا القطاع للدخول إلى الأسواق التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

دعم رؤية الدولة وتعزيز مكانتها

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أهمية المشاركة في "جلوبال ريل" المعرض والمؤتمر العالمي الذي يمثل فرصة للمساهمة في إبراز ودعم رؤية الدولة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال، حيث تتطلع الهيئة إلى المساهمة في نجاح الحدث من خلال عرض إمكانياتها وخدماتها المتميزة، والتي تشكل عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في الشارقة والإمارات، بفضل الخدمات والامتيازات التي تقدمها للمستثمرين والشركات العالمية، وهو ما تسعى لتسليط الضوء عليه ولا سيما أن الحدث يجمع خبراء من كل أنحاء العالم ويوفر منصة مثالية للتواصل مع صناع القرار في قطاع النقل والبنية التحتية، وتعريفهم بالفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، واستعراض الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وتشمل تسهيل حركة نقل البضائع ودعم سلاسل التوريد العالمية.

وجهة مفضلة للاستثمار

وأضاف سعادة سعود سالم المزروعي قائلًا: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي الهام، حيث نسعى دائماً إلى تعزيز مكانة حرة مطار الشارقة الدولي، كوجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة، من خلال عرض ما تقدمه من امتيازات تمكنها من استقطاب المزيد من المستثمرين الباحثين عن بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو الشركات في مختلف القطاعات، ونعتبر الحدث منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين المحتملين من مختلف أنحاء العالم، واطلاعهم على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الحرة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك عمليات التجميع والخدمات اللوجستية والتجارية والصناعات الخفيفة، ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة وفتح آفاق واسعة للتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل والبنية التحتية."

وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عديدة للعاملين فيها وخصوصا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية، وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، وأراض للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين، وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع، إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال ساعة واحدة، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري، وخدمات الأمن والطوارئ ، وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.

-انتهى-

#بياناتحكومية