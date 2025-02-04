عمار بن حميد: أبوابنا مفتوحة دائما لأهلنا للاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم للمضي معاً في مسيرة البناء والتطوير

عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة – استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، عصر اليوم، جمعًا من المواطنين في "برزة الحصن"، حيث تبادل سموهما الأحاديث الودية والمناقشات البنّاءة مع الحضور، في لقاء يعكس حرص القيادة على تعزيز التواصل والحوار المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان الإمارة، أجواءً من التفاعل الإيجابي، حيث استمع سموهما إلى مقترحات المواطنين وناقشا معهم مختلف القضايا التنموية والخدمية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال حديثه، أن التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم هو ركيزة أساسية ونهج راسخ في قيادة دولة الإمارات، يعزز الثقة المتبادلة ويعمّق روح الانتماء الوطني لأن مجتمع الإمارات قوي بتماسكه وترابطه، وحرصه على التكاتف والتلاحم لبناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهارا.

وفي إطار الاحتفاء الوطني بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد”، تُجسد هذه اللقاءات الدورية في عجمان التفاعل الصادق مع أبناء الوطن، حيث شدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على أهمية تعزيز القيم الوطنية، قائلاً: "إن الإمارات بنيت على أسس راسخة من التلاحم الوطني والتعاون بين القيادة والمواطنين، وسنظل ملتزمين بهذا النهج الذي يجسد رؤية الآباء المؤسسين ويعزز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ويرسخ مسيرة التنمية في إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. "

وأضاف سموه: "هذه اللقاءات ليست مجرد تقليد نعتز به، بل هي تجسيد لالتزامنا العميق بمسؤوليتنا تجاه أبناء الإمارة، لأن تحقيق رفاهيتهم هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة، ولهذا نحرص دائمًا على تلمس الاحتياجات وتقديم الحلول التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة. أبوابنا مفتوحة دائما لأهلنا للاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم للمضي معاً في مسيرة البناء والتطوير، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة القيم التي تضع المواطن محوراً للتنمية وأساس المستقبل".

وعبّر الحضور عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، وأكدوا أن هذه اللقاءات تعكس مدى حرص القيادة على متابعة شؤون المواطنين والاستجابة السريعة لهم، ما يعزز من شعورهم بالانتماء لوطنهم والفخر بقيادتهم، مثمنين جهود القيادة في توفير منصات مفتوحة للحوار والتواصل، وترسيخ قيم الشفافية والمشاركة المجتمعية.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وسعادة الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وكبار المسئولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء الإمارة.

وتُعد برزة الحصن إحدى الوجهات التقليدية الهامة في إمارة عجمان، حيث تُعقد فيها لقاءات دورية بين القيادة والمواطنين، في إطار سياسة الانفتاح والتواصل المستمر الذي تنتهجه حكومة الإمارة والتي تعكس قيم التراث والتقاليد الإماراتية. كما يُعرف متحف عجمان "الحصن" بأهميته التاريخية ورمزيته الوطنية، كونه شاهدًا على تاريخ الإمارة ومعلمًا تراثيًا بارزًا يعكس الهوية الثقافية ومرآة لتطور الإمارة الحديث.

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