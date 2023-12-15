أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ينظم جهاز أبوظبي للمحاسبة يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر عند الساعة 6:00 مساءً ندوة توعوية بعنوان "المال العام أساس النمو ومسؤولية فردية ووطنية"، في مجلس البطين، انطلاقاً من الدور الفاعل لجميع أفراد المجتمع في حماية الأموال والموارد العامة.

وسوف تناقش الندوة العديد من الموضوعات المهمة في حماية المال العام، ودور ذلك في حماية البيئة الاستثمارية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومفهوم المال الذي يعبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة وتتحكم في استثماراتها وإنفاقها في العديد من المجالات والقطاعات، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

ودعا الجهاز أفراد المجتمع إلى حضور الندوة والتفاعل مع موضوعها لأهميتها ودورها في تعزيز التوعية بهذا الموضوع المهم.

يذكر أن المحاضرات والبرامج التي تنظم في مجالس الأحياء في أبوظبي تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، والترابط الاجتماعي، ونشر الوعي من خلال هذه الندوات التثقفية التي بدورها تساهم في حماية المال العام.

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