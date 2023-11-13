عبر منصته في معرض زاهب X توظيف

أكبر معرض توظيف لمواطني دولة الإمارات يقام في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، سيعرض خلاله جهاز أبوظبي للمحاسبة مختلف الوظائف الشاغرة

يجب على الباحثين عن عمل من الإماراتيين إحضار نسخ رقمية من وثائقهم ومؤهلاتهم للتقدم للوظائف التي سيوفرها أصحاب الأعمال في مختلف المجالات

يسعى جهاز أبوظبي للمحاسبة لتوظيف الشباب المواطنين من أصحاب المهارات وتشجيعهم على الانضمام لمجالي التدقيق المالي والمحاسبة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يدعو جهاز أبوظبي للمحاسبة المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل لزيارة جناحه في معرض زاهب × توظيف خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023 في القاعة 3 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، وذلك للتقدم للوظائف الشاغرة لدى الجهاز في المجالات التخصصية والإدارية.

ويقام المعرض تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الوطن، ويعد أكبر معرض توظيف لمواطني الدولة. ويهدف إلى تشجيع الشباب الخريجين الإماراتيين من مختلف المجالات للانضمام إلى الكوادر العاملة في القطاعات الحيوية، وتمكين التواصل بينهم وبين أصحاب العمل وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف فرص العمل في مختلف المجالات. كما يُطلب من الحضور إحضار نسخ رقمية من وثائقهم ومؤهلاتهم للمشاركة في إجراءات الفرز الأولية التي سيتم إجراؤها في موقع المعرض.

وقال السيد محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: "إن مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض زاهب × توظيف تدعم برنامج النخبة الخاص بالجهاز والذي يمكّن المواهب المحلية من تولي أدوار قيادية وفعالة في سوق العمل ويسلط الضوء على كفاءاتهم، ويحفزهم على التفوق في أعمالهم في مجال التدقيق والقطاع المالي. كما يغطي البرنامج عدد من التخصصات وهي التحليل المالي، والتدقيق، وتطبيق مبادئ النزاهة وحماية الأموال العامة، فضلاً عن الوظائف في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن السيبراني". وأضاف: "يدعم برنامج النخبة سعي دولة الإمارات لرفع معايير الاستخدام المسؤول للموارد المالية، وتطبيق أفضل الممارسات وفقًا لأعلى المعايير الدولية؛ حيث تؤكد مشاركتنا في زاهب × توظيف هذا العام على التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة بتشجيع المواهب الإماراتية على الانضمام إلى مجالي التدقيق المالي والمحاسبة، ودعم مسيرة الجهاز في حماية الموارد العامة في إمارة أبوظبي من أجل مستقبل مستدام".

ومنذ مطلع العام الجاري، اجتذب برنامج النخبة العديد من المرشحين، نظراً لإسهام البرنامج في النمو المهني وتطوير المهارات وزيادة خبرات الخريجين، كما أنه يساهم في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم بشكل مستمر في مجالي التدقيق المالي والمحاسبة، فضلاً عن إسهام البرنامج في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية عبر المساهمة في حماية الأموال والموارد العامة وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

ونظراً للأهمية البالغة التي يوليها جهاز أبوظبي للمحاسبة للاستثمار في الكوادر الإماراتية، يكثف الجهاز من جهوده لإشراك الشباب وأصحاب المهارات والمؤهلات من مواطني الدولة بشكل نشط وفعال في رؤية الجهاز الساعية إلى الحفاظ على الأموال العامة وتمكين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية من أجل مستقبل أفضل.

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