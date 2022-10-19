أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار ("الجهاز") عن تعيين السيد/ باسكال بلانكيه رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير الكمي في دائرة الاستراتيجية والتخطيط وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

ويتولى فريق الأبحاث والتطوير الكمي مسؤولية تطبيق منهج علمي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار وذلك بالاعتماد على أحدث التطورات العلميّة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والبيانات الضخمة، والحوسبة فائقة الأداء. وسينضم بلانكيه إلى مجموعة رفيعة المستوى ومتعددة الاختصاصات من رؤساء الأبحاث والتطوير الكمي بالجهاز، والذين يتولون مسؤولية الإشراف والمساهمة في أبحاث فريق العمل وتطوير استراتيجيات الاستثمار وتنفيذها.

وقد شغل بلانكيه قبل التحاقه بالجهاز منصب رئيس الاستثمارات ونائب الرئيس التنفيذي في شركة أموندي لإدارة الأصول، بالإضافة إلى عضوية لجنتها التنفيذية منذ شهر فبراير 2005. كما تولى منصب الرئيس المؤسس لمعهد أموندي والذي يركز على الأبحاث متعددة التخصصات، واستراتيجيات السوق، واستشارات توزيع الأصول، بالإضافة إلى توليه منصب الرئيس العالمي لأعمال موزعي الأطراف الخارجية في شركة أموندي للفترة بين عامي 2010-2016، والرئيس العالمي لأعمالها المؤسسية حتى عام 2017. وشغل بلانكيه منصب رئيس الأبحاث الاقتصادية وكبير الاقتصاديين لدى بنك كريدي أجريكول بين عامي 2000-2005. وقبل انضمامه إلى بنك كريدي أجريكول، تقلّد بلانكيه العديد من المناصب العليا في مجال الأبحاث الاقتصادية واستراتيجيات الاستثمار لدى بنك باريبا، والذي استهل فيه مسيرته المهنية في عام 1991.

ويعتبر بلانكيه خبيراً اقتصادياً ومؤرخاً مالياً ومؤلفاً، وسبق له الحصول على العديد من الجوائز المرموقة عن إنجازاته المتميزة في مجالات إدارة الاستثمارات والعمل في الأسواق المالية. كما عمل كمحاضر وباحث لدى عدد من المؤسسات الأكاديمية الفرنسية الرائدة، فضلاً عن تمتعه بعضوية مجموعة من أبرز مراكز الفكر، مثل الجمعية الفرنسية للاقتصاد السياسي، ونادي Club)300(The ، والمجلس الاستشاري لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ولجنة بريتون وودز (Bretton Woods).

وتلقى بلانكيه تعليمه في إيكول نورمال سوبيريورEcole Normale Supérieur))، وهو أحد خريجي معهد الدراسات السياسية، ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم المالية من جامعة باريس دوفين.

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لمحة عن جهاز أبوظبي للاستثمار

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976، وهو مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي استناداً إلى منهجية استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.

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جاري نيكسون

جهاز أبوظبي للاستثمار

هاتف: 97124156085+

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