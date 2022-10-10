وسط إقبال كبير من الزوار في اليوم الأول لأسبوع جيتكس للتقنية 2022

دبي – إقبال كبير شهده جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، المقام في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يعرض الجناح مجموعة منتقاة من المشروعات التي تركز على تقنيات المستقبل تقدمها عشر جهات حكومية تحت شعار "معاً لتكامل الإنسان مع التقنية"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة عبر الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والروبوتات.

وقد استقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي - رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وسعادة سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وزوّار الجناح.

ويستقطب جناح حكومة الشارقة في جيتكس 2022 نخبة من الخبراء والمسؤولين في المجالات المرتبطة بتقنيات المستقبل، بهدف بحث أفضل الحلول التقنية التي من شأنها تقديم خدمات ذات جودة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تيسير الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقة بين الإنسان والتقنية مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل حول موضوعات التحول من الحكومة الرقمية إلى حكومة الميتافيرس، والاستعانة بالروبوت في الوظائف، وأسرار التحول المستقبلي في إطار استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال.

وشهد اليوم الأول تنظيم ثلاث ورش عمل، كانت الأولى تحت عنوان "التحول من الحكومة الرقمية إلى حكومة الميتافيرس"، حيث ناقش من خلالها طارق درويش، المستشار التنفيذي بشركة إس.ايه.بي، ويوسف أبو النور، المسؤول عن الابتكار في الشركة، التحول إلى حكومة الميتافيرس، وكيف ستبدو تلك الحكومة. وتركّز النقاش حول ثلاث موضوعات رئيسية، هي وضع المواطن في صدارة الاهتمام، والاستفادة من قوة البيانات كأحد المقومات المهمة في هذا التحول، وتعزيز كفاءة العمليات والمرونة، وسبُل تمكين القوى العاملة في المستقبل.

وفي ورشة العمل الثانية، التي عقدت تحت عنوان "لماذا الوظائف هي الروبوتات والحياة للناس"، تحدثت أمل سعد، المدير التنفيذي لشركة "وايد إمباكت" حول موضوعات مرتبطة بتوظيف الروبوتات، ومن بينها زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتأثير هذا على الوظائف، والفرق بين الذكاء الاصطناعي والإنسان من حيث الإنتاجية في ميادين العمل المختلفة، وكيف يمكن للإنسان أن يستعد لمستقبل العمل في ظل الذكاء الاصطناعي.

وكانت ورشة العمل الثالثة تحت عنوان "الرموز غير القابلة للاستبدال – الكشف عن الأسرار البارزة للتحول المستقبلي"، والتي تحدثت من خلالها أَلي تارا، مديرة العمليات والمدير المالي لمشروع "تشيكو آند روكو" عن مزايا الرموز غير القابلة للاسترداد واتجاهاتها في عصر الرقمنة، بالإضافة إلى الشركات والعلامات التجارية والبرامج القائمة على الرموز غير القابلة للاسترداد.

وتعرض حكومة الشارقة خلال مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي انطلقت اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة، 14 أكتوبر الجاري، 15 مشروعا ومبادرة تقدمها 10 جهات حكومية من خلال الجناح الواقع في قاعة أرينا، حيث توفّر تلك المشروعات والمبادرات خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

ويضم جناح حكومة الشارقة في جيتكس مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومكتب الشارقة الرقمية.

ويجسد تصميم جناح حكومة الشارقة شعار "معاً لتكامل الإنسان مع التقنية" بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة، فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.

وتعمل اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 مع الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض لتطوير البنية الرقمية للإمارة بما يتجانس مع التطور الرقمي في العالم واحتياجات المتعاملين، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير آليات التواصل معه لخدمة المجتمع والزوار، واستقطاب المزيد من المستثمرين للعمل في بيئة متكاملة، توفر جميع أسباب النجاح والتقدم المستدام.

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