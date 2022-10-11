- مسابقة "تحدي المخترقين الأخلاقيين" Capture the Flag تنظمها دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني - المسابقة تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني في الدولة لحماية المجتمع من الهجمات السيبرانية

- تأهل أفضل 5 فرق من بين أكثر من 600 فريق شارك في المرحلة الأولى من المسابقة والتي جرى تنظيمها عبر الإنترنت

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مشاركتها الحادية عشرة في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022"، يستضيف جناح حكومة أبوظبي النسخة الأولى من مسابقة تحدي المخترقين الأخلاقيين "Capture the Flag" وذلك على هامش المشاركة في فعّاليات الدورة الثانية والأربعين لهذا الحدث العالمي البارز، والتي يجري تنظيمها في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 10 - 14 أكتوبر 2022.

وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة التي تنظمها دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، مشاركة أكثر من 600 فريق عبر الإنترنت، وتأهلت الفرق الخمسة التي سجّلت أعلى مجموع نقاط إلى المرحلة النهائية، والتي يجري تنظيمها بشكل حضوري على مدى خمس أيام في جناح حكومة أبوظبي في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022".

وتعد هذه المسابقة واحدة من أشهر المسابقات المتخصصة في ما يعرف (بالاختراق الأخلاقي) في العالم، وهي تهدف إلى تعزيز مهارات المخترقين، وهم مجموعة من الباحثين في مجال الأمن السيبراني ممن يعملون على اختراق المواقع الإلكترونية والتطبيقات وشبكات الحاسوب لاختبار مستويات الأمن الخاصة بها، واستباق هجمات القرصنة التي قد تتعرض لها الشركات والهيئات الحكومية.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة بالمرحلة النهائية في اليوم الأخير من أيام المعرض، وستحصل الفرق الفائزة على جوائز قيمة، والتى يتم تمويلها من قبل شركة "تريند مايكرو".

وصرح معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي: "لقد أدركت حكومة أبوظبي في مرحلة مبكرة جداً قيمة الأمن السيبراني وأهمية حماية شبكاتنا وأجهزتنا وبرامجنا وبياناتنا من أي هجوم محتمل أو ضرر أو وصول غير مصرح به. ونتيجة لذلك، يأتي تنظيم هذه المسابقة العالمية كجزء من جهود أكبر وأشمل تبذلها الجهات الحكومية لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة على التخصص في هذا المجال، وتولي وظائف في مجال الأمن السيبراني، ما يسهم في بناء المهارات المطلوبة للتعامل مع أي تهديدات إلكترونية مستقبلية، وبالتالي دفع الجهود الرامية لتعزيز بناء قدرات الأمن السيبراني في إمارة أبوظبي" .

بدوره، قال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: " يأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات المشاركين وقدراتهم في الاختراق الأخلاقي في مجالات مختلفة مثل تطبيقات الويب والجوال، واختراق الأجهزة، واختراق الشبكات، وما إلى ذلك في أجواء من المنافسة الإيجابية بين الفرق المشاركة. ومن خلال تنظيم هذا التحدي، نتطلع إلى توفير منصة لتسهيل الوصول إلى خبراء الأمن السيبراني والمخترقين الأخلاقيين تمهيداً للاستعانة بقدراتهم وتوظيف خبراتهم في رفع مستويات الأمن السيبراني في إمارة أبوظبي".

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة:" تحدي المخترقين الأخلاقيين "Capture the Flag" هي فرصة مهمة لكل المختصين بالأمن السيبراني لاختبار قدراتهم ومستويات المعرفة لديهم. يعد الأمن السيبراني عنصراً هاماً لتوفير بيئة رقمية آمنة، وهو يقدّم فوائد اقتصادية جمّة، ويؤثر بشكل إيجابي على حياة المستخدمين. وبينما تواصل الجهات الحكومية ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة مسيرة التحوّل الرقمي، ستزداد أهمية هذا المجال ، وهنا تأتي أهمية مثل هذا النوع من المسابقات، حيث سنتمكّن من خلالها من تعزيز مستويات الوعي بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع."

تهدف مشاركة حكومة أبوظبي في معرض "جيتكس" إلى تعريف الجمهور بأحدث منجزات مسيرة التحوّل الرقمي في أبوظبي، كما تمثّل فرصةً لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من قدرات شركات التكنولوجيا لدعم محاور أجندة أبوظبي الرقمية، والتي تشمل الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.

ويشهد معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2022" مشاركة أكثر من 30 جهة من حكومة أبوظبي تحت مظلة واحدة، حيث تعمل هذه الجهات على استعراض خدماتها وحلولها الرقمية المبتكرة، والتي تأتي في إطار مسيرة التحوّل الرقمي التي تشهدها الإمارة، والمساهمة في تطوير الأداء الحكومي لمنح المتعاملين تجربة سلسة وسريعة. وتعد مشاركة حكومة أبوظبي في هذا الحدث العالمي البارز امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها في السابق، حيث استقطب جناح حكومة أبوظبي العام الماضي أكثر من 12٬685 زائر، كما جرى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بالإضافة إلى استعراض 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحوّل الرقمي.

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